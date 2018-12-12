Победой над чиновниками закончилась долгая тяжба для многодетной матери из Челябинской области. Она решила на полагающийся ей материнский капитал выкупить у собственной матери часть квартиры, в которой жила вместе с детьми. Но Пенсионный фонд города Коркино Челябинской области отказался перечислять продавцу средства материнского капитала за долю в квартире.

Купленное на материнский капитал жилье или какая-то его доля оформляется в общую собственность родителей и детей. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Пришлось матери идти в суд. Но городской суд встал на сторону чиновников. Областной суд с таким решением согласился. А вот Верховный суд РФ заявил, что пенсионные чиновники были не правы. И доказал это.

Все началось с иска жительницы Челябинской области, который она принесла в суд Коркино. Гражданка просила обязать местное управление Пенсионного фонда отменить свой отказ перечислить деньги материнского капитала "в счет уплаты основного долга по договору купли-продажи".

В суде истица рассказала, что ей принадлежала 1/3 часть квартиры. Столько же ее брату и матери. Она договорилась с матерью на покупку ее доли. После государственной регистрации права собственности на долю, которая почти равнялась материнскому капиталу, Пенсионный фонд должен был эти деньги перечислить продавцу. Местное управление Росреестра все зарегистрировало, но дальше вышла заминка. Управление Пенсионного фонда отказалось по заявлению гражданки перечислять ее материнский капитал. В отказе чиновники написали, что 1/3 купленной доли "принадлежит лицу, не являющемуся членом семьи" нашей истицы. Чиновники добавили, что Жилищный кодекс "не относит к жилым помещениям долю в праве собственности на жилой дом или квартиру".

В областном суде сказали, что это правильное решение.

Пришлось истице идти выше. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда спор изучила и сказала, что "имеются основания" для отмены всех решений местных судов.

Городской суд, отказываясь перечислить материнский капитал продавцу, заявил, что приобретение истицей доли в квартире у своей матери "не привело к улучшению жилищных условий" мамы и ее детей. Вот с таким выводом Верховный суд не согласился и объяснил почему.

По закону женщины, получившие сертификат, могут распоряжаться материнским капиталом в полном объеме или по частям. В том числе использовать эти средства для улучшения жилищных условий. Часть материнского капитала или вся сумма целиком по заявлению женщины может направляться на приобретение или строительство жилого помещения "посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления средств". Купленное жилье по закону оформляется в общую собственность родителей и детей "с определением размера долей по соглашению".

Верховный суд заявил, что, судя по материалам дела, после приобретения долей в праве собственности на квартиру дети истицы "стали в полном объеме обладателями правомочий собственника". А истица, купив у своей матери 1/3 доли в квартире, где она и дети жили с рождения, улучшила свои жилищные условия.

Мать и дети стали в результате сделки собственниками 2/3 доли в квартире. Эту долю Верховный суд назвал значительной и подчеркнул, что это обстоятельство позволило выделить семье с детьми две комнаты в трехкомнатной квартире. Поэтому у высокой судебной инстанции и появился вопрос, а почему городской суд решил, что "улучшение жилищных условий не произошло". Этот вывод Верховный суд РФ назвал ошибочным.

Получившие маткапитал могут распоряжаться им в полном объеме или по частям

Судебная коллегия по гражданским делам ВС подчеркнула: Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" не содержит запрета направлять средства материнского капитала на приобретение жилого помещения или доли в нем "в собственность граждан, имеющих права пользования данным жилым помещением". Все обстоятельства покупки, по мнению Верховного суда, свидетельствуют о соответствии условий договора купли-продажи целям направления средств материнского капитала - улучшение условий жизни семьи истца.

В решении ВС подчеркнуто: оснований для отказа истице у местных судов не имелось.

Дело будет пересмотрено с учетом разъяснений Верховного суда РФ.