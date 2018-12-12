Свердловский областной суд вынес решение по иску к негосударственному пенсионному фонду (НПФ) "Лукойл-Гарант". Татьяна Маркина обвинила его в незаконной обработке персональных данных, после того как в марте 2017 года обнаружила свои накопления в чужом пенсионном фонде. Деньги без ее согласия были переведены из НПФ "Ханты-Мансийский" в "Лукойл-Гарант".

Как сообщили в пресс-службе облсуда, подпись Татьяны на документах о переходе в другой НПФ подделана - это подтвердила судебная экспертиза. Татьяна обратилась в суд с просьбой признать заявление и договор с "Лукойл-Гарант" недействительными, перевести деньги обратно и выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Собственно, фонд-ответчик вернул деньги в прежний НПФ еще до вынесения решения судом первой инстанции, который в итоге признал недействительными документы, однако в компенсации морального вреда отказал, постановив выплатить только судебные издержки в размере 300 рублей. Истицу это решение не устроило, и она обратилась с апелляцией в облсуд, но тот оставил решение без изменения: доказать причастность сотрудников "Лукойл-Гаранта" к подделке подписи не удалось.

По мнению экспертов, вина за "серую" сделку лежит на агентах, которые привлекают клиентов в НПФ. Как рассказали в "Ханты-Мансийском", за каждого нового вкладчика агенты обычно получают определенную сумму и порой в погоне за доходом используют не самые честные методы. Например, под предлогом проверки пенсионных накоплений или сверки СНИЛС приходят в учреждения или квартиры.

При досрочном переводе накоплений из одного фонда в другой человек может потерять часть инвестиционного дохода. В итоге агент получает деньги за нового клиента, а тот несет убыток

- Достаточно записать СНИЛС гражданина, и агент может оформить от его имени заявление о переводе пенсионных накоплений в НПФ, в интересах которого действует, подделав подпись в заявлении. Такая история и произошла с Татьяной Маркиной, - отметили в "Ханты-Мансийском" НПФ.

Такой же версии придерживаются и в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Как отметил управляющий директор по корпоративным рейтингам Павел Митрофанов, ситуация "токсична" не только для отдельного НПФ, но и для всего рынка: подобное поведение агентов снижает доверие ко всем фондам.

В НПФ "Лукойл-Гарант" ситуацию комментировать отказались.

Между тем пенсионные фонды несут за своих агентов ответственность. Как пояснил заведующий кафедрой финансовых рынков и банковского дела Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин, если агент поступит нечестно и после уйдет, отвечать за его действия придется фонду. Так что незаконные сделки НПФ невыгодны - они дорожат своей репутацией.

С другой стороны, чем больше новых клиентов придет в фонд, тем больше денег он получит. Поэтому НПФ стремятся упрочить свое положение. По словам Марамыгина, уже более десяти лет идет процесс объединения негосударственных фондов - мелкие поглощаются крупными, которые в результате становятся надежнее и поднимаются в рейтинге, а значит, могут инвестировать в более масштабные проекты. Например, в настоящее время происходит объединение двух крупных и двух мелких НПФ. Впрочем, по словам Марамыгина, вкладчикам переживать не стоит: все договоры перейдут к фонду-правопреемнику.

А вот недовольство клиентов в связи с переходом из одного негосударственного пенсионного фонда в другой - явление обычное. Речь не о подделке документов, как в случае с Татьяной Маркиной. Куда чаще люди, принимая решение о переводе своих накоплений в другой фонд, просто не знают о возможных рисках, а агенты, привлекая новых вкладчиков, об этом по понятным причинам умалчивают.

Так, при досрочном переводе накоплений из одного пенсионного фонда (неважно, государственный он или нет) в другой человек может потерять часть инвестиционного дохода. Срок, оговоренный в федеральном законе, составляет пять лет с момента открытия счета: если перевод осуществлен раньше, заработанные проценты сгорают. В итоге агент, утаивший информацию, получает деньги за привлеченного клиента, а тот несет убыток. При этом предыдущий фонд не участвует в сделке, а потому и предупредить вкладчика о риске не может.

Тем временем

Как сообщили "РГ" в Уральском ГУ Банка России, за неполный 2018 год из регионов УрФО регулятору поступило более 310 обращений в связи с переходом из Пенсионного фонда России в НПФ и между негосударственными фондами, в том числе 60 - из Свердловской области. Граждане в основном жалуются на незаконный перевод пенсионных накоплений без их ведома либо на удержание средств у текущего страховщика, а также потерю инвестиционного дохода при переходе. Всего в январе-октябре 2018 года в Банк России поступило 108 жалоб на пенсионные фонды от жителей Свердловской области, почти 55 процентов связаны с незаконным переводом пенсионных накоплений или, наоборот, блокированием такого перевода.