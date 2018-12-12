Зима в столичном регионе вступает в свои права: прошли первые снегопады, синоптики обещают к выходным устойчивый минус, а в парках уже поубавилось гуляющих. Не пугают холода только рыбаков, для которых удовольствие посидеть с удочкой длится круглый год. Одна разница: летом - на берегу, зимой - возле проруби. Вот и в канун новогодних каникул многие уже задумались, куда бы отправиться порыбачить в свободные деньки. Обозреватель "РГ" выяснил, где в Подмосковье самые "клевые" водоемы для зимней рыбалки, на какой улов там можно рассчитывать и, главное, насколько безопасно уже там.

С запада на восток

Можно, конечно, далеко и не ехать, как уже писала "РГ", рыбных мест полно и в пределах МКАД. Только что за удовольствие сидеть у лунки в шумном городе, на сером снегу? Другое дело Подмосковье. Снег белейший, вода прозрачная, да и конкурентов поменьше. В Москве же, по данным Росрыболовства, 1,5 миллиона рыбаков-любителей - куда ни глянь, сидят у любого мало-мальски пригодного для рыбалки водоема.

Итак, едем в Подмосковье. На западе области стоит обратить внимание на Можайское водохранилище. Одно из самых классных мест для зимней рыбалки там небольшой залив у поселка Криушино. Чтобы выехать к нему, километра 2-3 придется потрястись по проселочной дороге через поле. Но это скорее преимущество, чем недостаток: про заливчик, удаленный от трассы, мало кому известно. Так что лед не будет утыкан лунками, как сыр маасдам. В удачный день здесь можно поймать 3-4 килограмма крупных окуней, а если повезет, то и крупную щуку. Далеко бурить лед не стоит - достаточно отойти на 3-4 метра от берега. Рыба любит прятаться в водорослях и корягах, их ближе к середине залива все меньше.

Если на Можайке рыба вдруг не клюет, можно переключиться на Рузское водохранилище - до него на машине минут 40. Здесь тоже есть отличный залив у деревни Хомьяново, в который впадает река Правая Педня. Из хищников помимо окуня и щуки здесь можно поймать еще и судака. Подлещик, лещ тоже клюют. Только вот рыба тут довольно капризная - без подсадки мотыля на мормышку не обойтись. Что касается тактики лова, то действовать лучше по обстоятельствам: иногда рыбу привлекает активная игра приманкой, иногда вялая, а порой лучше вообще ловить на "стоячку".

На восточном направлении надежнее сделать выбор в пользу рек. Здесь наискосок протекает красавица Клязьма. Замерзает она только в самые сильные морозы. Обычно реку начинает сковывать ближе к Владимирской области. Так что можно с уверенностью брать обычный спиннинг. Хороших мест на Клязьме много, да и с подъездом на машине нет проблем. Можно выбрать любой поселок по течению от Лосино-Петровского до Ногинска (например, Стулово) и начать пробрасывать реку. Спиннинг лучше брать жесткий - может попасться и крупная щука, и достойный налим, а с ультралайтом вываживать такую рыбину весьма проблематично.

Безопасной считается толщина льда не менее 15 сантиметров

Москва-река к востоку от столицы также не замерзает. "Спиннингисты зимой переключаются на нее. Ведь льда обычно нет вплоть до Коломны, где она впадает в Оку", - рассказал "РГ" спортивный рыболов, член команды JigFishing Андрей Ушенин. Наиболее популярен участок у города Бронницы. Новичкам стоит ехать сюда, потому что тут все время тренируются профессионалы - можно пообщаться, набраться опыта и выудить парочку секретов. Кстати, как и на Клязьме, здесь может попасться налим. Главное - помнить, что с 15 декабря по 15 января его лов запрещен: рыба в это время нерестится.

Аккуратнее с Красной книгой

На юге области протекает одна из главных рек Подмосковья - Ока. Зимой она покрывается льдом. Самое удобное в это время "клевое" место - у поселка Михайловка недалеко от съезда с Симферопольского шоссе. Рыбаки называют его просто "плиты" - под рекой здесь протянут газопровод и берега по обеим сторонам укреплены бетонными блоками. На дне много камней, гравия, а течение в нескольких местах имеет обратный ход. Сюда можно приезжать с целью выловить трофейного судака, которому такие условия подходят идеально. Но мотыль в этом не помощник, лучше взять безнасадочную мормышку. Главное, чтобы крючок был острым, а леска - тонкой и прочной. Проводка не сильно важна - подо льдом на перекатах приманка и так будет привлекательно играть за счет сильного течения. В этом месте также велика вероятность поймать редкую чехонь. Но не спешите радоваться - эта рыба внесена в Красную книгу Московской области, и ее нужно сразу отпускать.

Еще в этом направлении можно порекомендовать реку Пахру ниже Подольска у поселков Стрелково и Ивлево. Речка здесь замерзает редко, и зимой здесь неплохо берет крупная щука. Главное - выбрать спиннинг покороче: на берегу много кустарника и деревьев и размахивать длинным удилищем будет просто неудобно.

Север Подмосковья, как и запад, знаменит своими водохранилищами. Это целый каскад из шести водоемов, соединенных каналом имени Москвы: Клязьминское, Пироговское, Пяловское, Учинское, Пестовское и Икшинское. При этом Учинское водохранилище лучше сразу обойти стороной, в народе его так и прозвали "Запретка" из-за строгих мер охраны. А вот Клязьминское и Пироговское водохранилища - отличные варианты. У деревень Чиверево и Сорокино хороший подъезд к воде, да и от Москвы расстояние меньше 20 км. Вытащить окуня и щуку здесь можно почти всегда. Кстати, до сих пор живы рыбацкие байки о 15-килограммовых сомах в этих водоемах. Верится, честно говоря, с трудом. Но даже если повезет и удастся зацепить такую рыбину, ее все равно надо отпускать - сом, как и чехонь, внесен в Красную книгу региона.

Только без спешки

Стоячие водоемы в Подмосковье обычно замерзают в конце ноября, а реки "встают" еще где-то спустя 3-4 недели, но торопиться выходить на лед не стоит - безопасной считается толщина льда не менее 15 сантиметров, а достигается она уже ближе к концу декабря, да и то только после крепких морозов. Но некоторые рыболовы выходят на лед толщиной 7-10 см, что часто приводит к трагедиям. Сезон еще только начался, а случаи ухода под лед уже были в Балашихе и в Ленинском районе - к счастью, людей спасли. Но так бывает далеко не всегда - в апреле этого года на реке Уче в Мытищах, когда лед уже подмывала талая вода, помочь рыбаку оказалось некому, а самостоятельно выбраться из полыньи он не сумел. В итоге рыбалка стала для него последней.

На глаз прочность льда можно определить по его цвету. Крепкий лед либо полностью прозрачен, либо имеет синеватый или зеленоватый оттенок. А вот желтоватый или матово-белый лед крайне ненадежен - выходить на него очень опасно. Передвигаясь по замерзшему водоему, лучше в любом случае простукивать лед впереди себя пешней или палкой - если место удара заполняется водой, то рыбалку нужно прекращать как можно скорее.

Кстати

Зимой в Подмосковье запрещена рыбалка на так называемых "зимовальных ямах". Это донные углубления, где в зимний период массово скапливается рыба. Как правило, в ямах в больших количествах содержится кислород и нет течения, которому надо сопротивляться. Понятно, что улов здесь будет богатый, но только это уже не рыбалка, а варварское уничтожение ресурсов. Такие запретные места есть и на Оке, и на Пахре, а также на Клязьминском и Рузском водохранилищах. С полным перечнем зимовальных ям можно ознакомиться на сайте московско-окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.