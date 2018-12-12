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Рубрика: Общество

Клевая лунка

Зимняя рыбалка: куда лучше всего отправиться в Подмосковье?
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Неделя №7744 (281)
Зима в столичном регионе вступает в свои права: прошли первые снегопады, синоптики обещают к выходным устойчивый минус, а в парках уже поубавилось гуляющих. Не пугают холода только рыбаков, для которых удовольствие посидеть с удочкой длится круглый год. Одна разница: летом - на берегу, зимой - возле проруби. Вот и в канун новогодних каникул многие уже задумались, куда бы отправиться порыбачить в свободные деньки. Обозреватель "РГ" выяснил, где в Подмосковье самые "клевые" водоемы для зимней рыбалки, на какой улов там можно рассчитывать и, главное, насколько безопасно уже там.
Чтобы привлечь хищника, надо тщательно подбирать игру мормышкой. Часто помогает активная работа "кивком", но порой надо дать приманке зависнуть. Фото: Виктор Драчев/ТАСС Чтобы привлечь хищника, надо тщательно подбирать игру мормышкой. Часто помогает активная работа "кивком", но порой надо дать приманке зависнуть. Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Чтобы привлечь хищника, надо тщательно подбирать игру мормышкой. Часто помогает активная работа "кивком", но порой надо дать приманке зависнуть. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

С запада на восток

Можно, конечно, далеко и не ехать, как уже писала "РГ", рыбных мест полно и в пределах МКАД. Только что за удовольствие сидеть у лунки в шумном городе, на сером снегу? Другое дело Подмосковье. Снег белейший, вода прозрачная, да и конкурентов поменьше. В Москве же, по данным Росрыболовства, 1,5 миллиона рыбаков-любителей - куда ни глянь, сидят у любого мало-мальски пригодного для рыбалки водоема.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Итак, едем в Подмосковье. На западе области стоит обратить внимание на Можайское водохранилище. Одно из самых классных мест для зимней рыбалки там небольшой залив у поселка Криушино. Чтобы выехать к нему, километра 2-3 придется потрястись по проселочной дороге через поле. Но это скорее преимущество, чем недостаток: про заливчик, удаленный от трассы, мало кому известно. Так что лед не будет утыкан лунками, как сыр маасдам. В удачный день здесь можно поймать 3-4 килограмма крупных окуней, а если повезет, то и крупную щуку. Далеко бурить лед не стоит - достаточно отойти на 3-4 метра от берега. Рыба любит прятаться в водорослях и корягах, их ближе к середине залива все меньше.

Если на Можайке рыба вдруг не клюет, можно переключиться на Рузское водохранилище - до него на машине минут 40. Здесь тоже есть отличный залив у деревни Хомьяново, в который впадает река Правая Педня. Из хищников помимо окуня и щуки здесь можно поймать еще и судака. Подлещик, лещ тоже клюют. Только вот рыба тут довольно капризная - без подсадки мотыля на мормышку не обойтись. Что касается тактики лова, то действовать лучше по обстоятельствам: иногда рыбу привлекает активная игра приманкой, иногда вялая, а порой лучше вообще ловить на "стоячку".

На восточном направлении надежнее сделать выбор в пользу рек. Здесь наискосок протекает красавица Клязьма. Замерзает она только в самые сильные морозы. Обычно реку начинает сковывать ближе к Владимирской области. Так что можно с уверенностью брать обычный спиннинг. Хороших мест на Клязьме много, да и с подъездом на машине нет проблем. Можно выбрать любой поселок по течению от Лосино-Петровского до Ногинска (например, Стулово) и начать пробрасывать реку. Спиннинг лучше брать жесткий - может попасться и крупная щука, и достойный налим, а с ультралайтом вываживать такую рыбину весьма проблематично.

Безопасной считается толщина льда не менее 15 сантиметров

Москва-река к востоку от столицы также не замерзает. "Спиннингисты зимой переключаются на нее. Ведь льда обычно нет вплоть до Коломны, где она впадает в Оку", - рассказал "РГ" спортивный рыболов, член команды JigFishing Андрей Ушенин. Наиболее популярен участок у города Бронницы. Новичкам стоит ехать сюда, потому что тут все время тренируются профессионалы - можно пообщаться, набраться опыта и выудить парочку секретов. Кстати, как и на Клязьме, здесь может попасться налим. Главное - помнить, что с 15 декабря по 15 января его лов запрещен: рыба в это время нерестится.

Аккуратнее с Красной книгой

Фото: Анатолий Медведь
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На юге области протекает одна из главных рек Подмосковья - Ока. Зимой она покрывается льдом. Самое удобное в это время "клевое" место - у поселка Михайловка недалеко от съезда с Симферопольского шоссе. Рыбаки называют его просто "плиты" - под рекой здесь протянут газопровод и берега по обеим сторонам укреплены бетонными блоками. На дне много камней, гравия, а течение в нескольких местах имеет обратный ход. Сюда можно приезжать с целью выловить трофейного судака, которому такие условия подходят идеально. Но мотыль в этом не помощник, лучше взять безнасадочную мормышку. Главное, чтобы крючок был острым, а леска - тонкой и прочной. Проводка не сильно важна - подо льдом на перекатах приманка и так будет привлекательно играть за счет сильного течения. В этом месте также велика вероятность поймать редкую чехонь. Но не спешите радоваться - эта рыба внесена в Красную книгу Московской области, и ее нужно сразу отпускать.

Еще в этом направлении можно порекомендовать реку Пахру ниже Подольска у поселков Стрелково и Ивлево. Речка здесь замерзает редко, и зимой здесь неплохо берет крупная щука. Главное - выбрать спиннинг покороче: на берегу много кустарника и деревьев и размахивать длинным удилищем будет просто неудобно.

Север Подмосковья, как и запад, знаменит своими водохранилищами. Это целый каскад из шести водоемов, соединенных каналом имени Москвы: Клязьминское, Пироговское, Пяловское, Учинское, Пестовское и Икшинское. При этом Учинское водохранилище лучше сразу обойти стороной, в народе его так и прозвали "Запретка" из-за строгих мер охраны. А вот Клязьминское и Пироговское водохранилища - отличные варианты. У деревень Чиверево и Сорокино хороший подъезд к воде, да и от Москвы расстояние меньше 20 км. Вытащить окуня и щуку здесь можно почти всегда. Кстати, до сих пор живы рыбацкие байки о 15-килограммовых сомах в этих водоемах. Верится, честно говоря, с трудом. Но даже если повезет и удастся зацепить такую рыбину, ее все равно надо отпускать - сом, как и чехонь, внесен в Красную книгу региона.

Только без спешки

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Стоячие водоемы в Подмосковье обычно замерзают в конце ноября, а реки "встают" еще где-то спустя 3-4 недели, но торопиться выходить на лед не стоит - безопасной считается толщина льда не менее 15 сантиметров, а достигается она уже ближе к концу декабря, да и то только после крепких морозов. Но некоторые рыболовы выходят на лед толщиной 7-10 см, что часто приводит к трагедиям. Сезон еще только начался, а случаи ухода под лед уже были в Балашихе и в Ленинском районе - к счастью, людей спасли. Но так бывает далеко не всегда - в апреле этого года на реке Уче в Мытищах, когда лед уже подмывала талая вода, помочь рыбаку оказалось некому, а самостоятельно выбраться из полыньи он не сумел. В итоге рыбалка стала для него последней.

На глаз прочность льда можно определить по его цвету. Крепкий лед либо полностью прозрачен, либо имеет синеватый или зеленоватый оттенок. А вот желтоватый или матово-белый лед крайне ненадежен - выходить на него очень опасно. Передвигаясь по замерзшему водоему, лучше в любом случае простукивать лед впереди себя пешней или палкой - если место удара заполняется водой, то рыбалку нужно прекращать как можно скорее.

Кстати

Зимой в Подмосковье запрещена рыбалка на так называемых "зимовальных ямах". Это донные углубления, где в зимний период массово скапливается рыба. Как правило, в ямах в больших количествах содержится кислород и нет течения, которому надо сопротивляться. Понятно, что улов здесь будет богатый, но только это уже не рыбалка, а варварское уничтожение ресурсов. Такие запретные места есть и на Оке, и на Пахре, а также на Клязьминском и Рузском водохранилищах. С полным перечнем зимовальных ям можно ознакомиться на сайте московско-окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/Иван Пышечкин
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