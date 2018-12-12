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Рубрика: Спорт

Лыжню!

Дополнительный бонус любителям лыж - здоровое горло
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7744 (281)
Лыжи - один из самых полезных видов спорта. За час тренировки можно шутя сжечь около 500 калорий, а если заниматься регулярно - укрепить мышцы, сердце и сосуды и избавиться от ангины. Как бегать правильно, какие лыжи выбрать и как одеться, чтобы не простудиться? Своими секретами с читателями "РГ - Недели" поделилась тренер по лыжному спорту Елена Змеева.

1 "Лыжи один из немногих видов спорта, где работают все основные группы мышц, - поясняет Елена Змеева. -Например, на велосипеде и при беге главная нагрузка - на ноги, а на лыжах мы кроме ног задействуем весь плечевой пояс, активно работают мышцы рук, спины и пресса".

Фото: depositphotos.com
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2 Это нетравматичный вид спорта. Если вы упадете на горных лыжах или катаясь на коньках - это может привести к травме. На беговых лыжах скорости невелики, и падаете вы не на лед, а в мягкий снег. Кроме того, бег на лыжах не создает нагрузку на суставы. Нет "удара" ноги о землю при каждом шаге, как при беге. Так что людям, имеющим проблемы с суставами коленей, с позвоночником, врачи рекомендуют бегать на лыжах.

3 Лыжи не требуют особой подготовки - начинайте не спеша и с небольшой дистанции, чередуйте бег со спокойным шагом. Нагрузку контролировать легко, меняя темп, интенсивность и длительность тренировки.

4 На лыжах мы ходим на свежем воздухе. Аэробная нагрузка укрепляет сердце, помогает похудеть. "А еще лыжи - отличный вид закаливания. Конечно, мы учим во время бега дышать носом, - поясняет Елена Змеева. - На тренировке, если носового дыхания не хватает, можно сбавить темп. Но при интенсивном беге лыжники дышат ртом, это нормально. Важно привыкать к этому постепенно. Не рекомендуется заматываться шарфом, так мы дышим влажным воздухом и легко простужаемся. А вообще у лыжников крайне редко болит горло - сказывается закалка".

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