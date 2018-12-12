Роскомнадзор не исключил изменения закона для блокировки Google

В Роскомнадзоре задумались над корректировкой законодательства, а именно введение в отношении иностранных интернет-компаний самых жестких мер наказания за неисполнение российских законов. Пока интернет-компании Роскомнадзор имеет право только штрафовать.

Так уже служба оштрафовала Google на 500 тысяч рублей за то, что поисковик не исключает из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с запрещенной в России информацией, так как до сих пор не подключился к реестру, запрещенных страниц.

Скорее всего, это не последний штраф. Он уже будет 700 тысяч рублей. В Роскомнадзоре заявили, что если компания не начнет исполнять законодательство, то будет заведено еще одно административное дело.

"Если штрафные санкции не возымеют действие на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России", - передает слова заместитель главы Роскомнадзора Вадима Субботина ТАСС.