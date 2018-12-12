Роскомнадзор вынес предупреждение музыкальным каналам за насилие

Роскомнадзор уличил два музыкальных телеканала - "MUSICBOX" и "RUSSIAN MUSICBOX" - в несоответствии возрастной маркировки контента. По мнению специалистов ведомства, содержание видеоряда не соответствовало знаку "16+". Ролики каналов должны были быть промаркированы меткой "18+" из-за сцен насилия в них.

"Для контента "18+" в средствах массовой информации действует особый режим распространения, не предполагающий свободного доступа детей к такого рода программам. Такой контент должен транслироваться в эфире в ночные часы", - напомнили в ведомстве.

Учредителей и главных директоров каналов привлекли к ответственности в рамках кодекса об административных правонарушениях.