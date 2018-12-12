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Рубрика: Спорт

Минус Антарктиды

Российские "моржи" показали класс ластоногим из пролива Дрейка
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Неделя №7744 (281)
Тюменец Андрей Агарков и благовещенец Александр Брылин вернулись с небывалого международного заплыва в водах Антарктики. Желающих преодолеть километровую дистанцию было свыше сотни, но лишь четырнадцати удалось это сделать.
Из-за солености вода в Антарктике может иметь минусовую температуру. Фото: Анатолий Меньшиков Из-за солености вода в Антарктике может иметь минусовую температуру. Фото: Анатолий Меньшиков
Из-за солености вода в Антарктике может иметь минусовую температуру. Фото: Анатолий Меньшиков
Фото: РИА Новости
Сборная России стала второй в эстафете 4х100 метров по плаванию

Испытания на выносливость, продолжавшиеся несколько дней, шли в районе пролива Дрейка, соединяющего Атлантический и Тихий океаны. Лайнер, доставивший сюда участников экспедиции ANTARCTICA. Off-the-Beaten-Track. Featuring the inaugural even, IISA ICE KM Swim, швартовался неподалеку от английской арктической станции. Здесь лежбище моржей. И вот люди, называющие себя моржами, решили доказать, что они способны держаться в воде минусовой температуры наравне с ластоногими хозяевами.

Андрей и Александр - давние товарищи и соперники. В 2012 году Агарков организовал в Тюмени открытый турнир городов России по зимнему плаванию. В момент соревнований температура воздуха была минус 25. Андрей побил свой собственный мировой рекорд, проплыв 2250 метров. Александр показал второй результат. За поединками тогда наблюдал руководитель международной ассоциации марафонского зимнего плавания Рам Баркай. Так что победителей турнира в список "мировой команды" внесли автоматически.

...Когда Андрей Агарков нырнул, подул снежный ветер, а течение пришлось перебарывать. По словам Андрея, последнюю сотню метров он преодолел сверхусилием, пройдя дистанцию за 25 минут. На палубу поднялся, не чувствуя тела, температура которого опустилась ниже 30 градусов по Цельсию.

Пролив Дрейка. До сих пор в этих водах плавали лишь те моржи, которые морские млекопитающие... Фото: Анатолий Меньшиков
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