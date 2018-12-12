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Рубрика: Спорт

Просьба освободить вагоны

"Локомотив" провалился в Лиге чемпионов
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Российские клубы завершили выступление в главном футбольном турнире Старого Света. Московский ЦСКА уже после подписания номера в печать пытался в поединке с мадридским "Реалом" добыть место в плей-офф Лиги Европы. А "Локомотив" чуть ранее бесславно съездил в Гельзенкирхен, где проиграл немецкому "Шальке-04".
Игроки "Шальке-04" (слева) вырвали победу у "Локомотива" уже в добавленное время. Фото: РИА Новости Игроки "Шальке-04" (слева) вырвали победу у "Локомотива" уже в добавленное время. Фото: РИА Новости
Игроки "Шальке-04" (слева) вырвали победу у "Локомотива" уже в добавленное время. Фото: РИА Новости

После жеребьевки группового этапа и болельщики, и многие эксперты не скрывали радости. Дескать, соперники легкие, и у "Локо" есть все шансы чуть ли не на первое место. Реальность, увы, оказалась суровой. Чемпион России в шести матчах с не самыми топовыми соперниками смог победить ровно один раз - дома в игре с турецким "Галатасараем". Встречи с португальцами ничего, кроме грусти, не вызвали - 2:7 по сумме двух матчей. А ключевыми, пожалуй, оказались поединки против немцев. Оба раза "Локо" пропустил решающий мяч в самой концовке. Домашнее поражение от гельзенкирхенцев (0:1), по сути, оставило команду Юрия Семина без плей-офф Лиги чемпионов, а гостевая неудача с аналогичным счетом закрыла для "красно-зеленых" путь и в Лигу Европы.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Мы получили громадный опыт. В Лиге чемпионов нас не было 14 лет. И теперь мы поняли, что здесь нужно бороться до конца. Может, сказалась усталость, возможно, потеряли концентрацию. Все закономерно, пожелаем удачи "Шальке". А нам не хватило того опыта, которого у нас и не было, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

С одной стороны, Юрий Павлович абсолютно прав. И опыт матчей самого высокого уровня именно в Лиге чемпионов зачастую является решающим фактором. С другой - это не отменяет того факта, что в составе "Локомотива" достаточно игроков, повидавших многое. Чемпион мира Хеведес, автор "золотого" гола на Евро-2016 Эдер, тот же перуанец Фарфан, Игорь Денисов и Федор Смолов. Это большие мастера. В Гельзенкирхене против них играл даже не основной состав "Шальке", а те, кто стремится попасть в обойму команды, идущей сейчас на 13-м (!) месте в немецкой бундеслиге. И даже против немотивированного соперника, досрочно вышедшего в плей-офф, "Локо" показал абсолютно беззубый футбол. И пропущенный в добавленное время мяч выглядел абсолютно логичным завершением этого действа.
Юрий Семин объяснял неудачу в Германии отсутствием опыта. При том, что "Локо" играл против дублеров 13-й команды бундеслиги

Журналисты после матча спросили у Юрия Семина, согласен ли он с тем, что его команда играла в трусливый футбол.

- Вы ошибаетесь. В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не "ставили автобусы", атаковали. Наверное, "Шальке-04" оказал такое давление, что нам пришлось защищаться, - ответил рулевой "железнодорожников". Но его слова не очень соответствовали тому, что мы увидели своими глазами.

Остается лишь догадываться, как провал в Лиге чемпионов отразится на будущем Семина. Не секрет, что в руководстве далеко не все счастливы от того, что Юрий Павлович занимает должность главного тренера. И козырей оппонентам Семина такое выступление явно добавит.

"Прощаемся с футбольным 2018-м не в самом хорошем еврокубковом настроении. Анализировать пять поражений в Лиге чемпионов будем позже. Сейчас же преобладают разочарование и опустошение", - написал на своей странице в Инстаграм генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус.

Отметим, что помимо "железнодорожников" выступления в еврокубках завершили также "Монако", ПСВ и "Црвена Звезда". Эти команды также финишировали в своих группах последними. В Лигу Европы отправляются "Галатасарай", "Брюгге", "Интер" и "Наполи". В последнем туре два итальянских клуба упустили места в плей-офф Лиги чемпионов. "Наполи" проиграл на выезде "Ливерпулю" 0:1, позволив команде Юргена Клоппа подняться на второе место в группе С и финишировать следом за ПСЖ. Ну а "Интер" не смог дома обыграть ПСВ - 1:1. Параллельный матч группы В между "Барселоной" и "Тоттенхэмом" завершился с аналогичным счетом. И в 1/8 финала Лиги чемпионов таким образом вышли каталонцы и лондонцы. Ну а от группы А дальше идут, и это было известно заранее, "Боруссия" и "Атлетико". Дортмундцы на финише обыграли в гостях "Монако" -2:0, а мадридский клуб довольствовался выездной ничьей с "Брюгге" - 0:0.

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