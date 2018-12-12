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12.12.2018 23:34
Рубрика: Общество

Прибор в мешке

Росздравнадзор разъяснил, что нужно знать при покупке и использовании медицинских изделий
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Неделя №7744 (281)
"Российская газета - Неделя" продолжает рубрику, в которой специалисты Росздравнадзора отвечают на вопросы читателей.
Не нужно слепо доверять рекламе и обещаниям продавцов - самолечение может нанести непоправимый вред. Фото: photoxpress Не нужно слепо доверять рекламе и обещаниям продавцов - самолечение может нанести непоправимый вред. Фото: photoxpress
Не нужно слепо доверять рекламе и обещаниям продавцов - самолечение может нанести непоправимый вред. Фото: photoxpress

"Ко мне домой пришли двое молодых людей, которые предложили купить аппарат для лечения суставов, - пишет пенсионерка из Иваново Людмила Неговаева. - Я не помню, о чем мы говорили, могу только сказать, что прибор я купила за пять тысяч рублей. Когда пришла с работы дочь, она объяснила, что на самом деле мне продали прибор для удаления катышков. Неужели закон не запрещает вот так обманывать пожилых людей?"

Как оказалось, подобные обращения поступают в Росздравнадзор ежедневно. Итак, обо всем по порядку.

Если продавец приходит на дом

Фото: Depositphotos.com
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Главное, что надо запомнить, - никогда не покупайте медицинские изделия у людей, которые пришли к вам домой или остановили на улице, либо даже позвали на общедомовое собрание, на котором начали рассказывать о "чудесных" свойствах своего товара (например физиотерапевтического прибора, излечивающего многие болезни, или "необычного" ингалятора). Подобная деятельность противозаконна. Даже если вам продадут настоящее медицинское изделие, цена его, скорее всего, окажется завышенной.

Продавать медизделия (тонометры, глюкометры, ортезы и другие) можно только в стационарных и специально оборудованных местах продаж - аптеках, аптечных пунктах или других торговых точках. В аптеках и магазинах медизделия проходят предпродажную подготовку: их распаковывают, осматривают, проверяют качество по внешним признакам. Там же обычно дают гарантию.

Не торопитесь, спросите врача

Если вы посмотрели или послушали рекламу какого-то медизделия и решили, что оно обязательно поможет вам улучшить здоровье, не спешите покупать. Сначала посоветуйтесь с лечащим врачом, ведь любое медицинское изделие может принести не только пользу, но и вред. Не стоит забывать, что реклама может содержать недостоверную информацию. Применяя медицинский прибор или другое изделие по своему усмотрению, только вы сами несете ответственность за результаты самолечения. Перед использованием некоторых приборов обязательно нужно пройти обучение.

Берегитесь продавцов, которые пришли к вам домой либо остановили вас на улице — даже если тонометр, ингалятор или другое медизделие настоящее, цена, всего скорее, окажется завышенной

Правильный выбор

Если врач одобрил покупку, то нужно обратить внимание на несколько моментов. Первое: на упаковке должна быть размещена информация на русском языке о наименовании, производителе (его название и место производства), дате производства, сроке годности или службы, номере регистрационного удостоверения изделия.

Второе: в инструкции должно быть написано о показаниях и противопоказаниях, методиках применения.

Фото: Depositphotos
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Третье: информация о регистрационном удостоверении, адресе места производства, указанная на медизделии и в сопроводительной документации, должна соответствовать сведениям, которые содержатся в реестре Росздравнадзора.

Если что-то пошло не так

Если в процессе использования медизделия возникла нежелательная реакция, нужно сразу же прекратить его использовать и обратиться к врачу.

При этом вы вправе потребовать у лечащего врача заполнить "Извещение о неблагоприятном событии (инциденте), связанном с применением медицинского изделия" (оно доступно на сайте Росздравнадзора). В таких случаях ведомство проводит специальные мероприятия и даже может принять решение об изъятии медицинского изделия из обращения.

Вопросы для Росздравнадзора можно присылать на электронную почту gusenkom@yandex.ru

Прямая речь

Дмитрий Павлюков, заместитель руководителя Росздравнадзора

- С каждым годом становится все больше новых медицинских изделий, пригодных для применения в домашних условиях. Но реклама порой сильно преувеличивает их целебные свойства, а потребители, несмотря на это, полностью доверяют рекламным слоганам и ожидают чудесного эффекта.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Росздравнадзор
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