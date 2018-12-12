Турист, совершавший восхождение на гору Белалакая на Домбае, провалился в трещину на леднике Суфруджу на глубину 15 метров. Его вовремя спасли. Сводки МЧС часто пестрят подобными новостями о пропавших туристах и масштабных спасательных операциях.

В плохую погоду видимость на склоне Эльбруса нулевая. Пропавшую группу спасатели будут искать очень долго. Фото: Татьяна Барыбина

В следующем году в Госдуме должна быть рассмотрена инициатива о введении обязательной регистрации туристических групп и штрафов для недобросовестных инструкторов.

Гиблые места

Идея принадлежит депутату Госдумы от Бурятии, Забайкалья и Иркутской области Николаю Будуеву. По его словам, необходимо внести поправки в законодательство, обязав туристические группы проходить регистрацию в письменном виде с описанием маршрута. Также предлагается ввести штрафы для инструкторов, которые недобросовестно выполняют свою работу.

- Территории у нас в стране огромные, малонаселенные, и найти пропавшую группу бывает нелегко. Привлекаются ресурсы для поисков и спасения, это затратно и тяжело. Зачастую туристов спасают в той ситуации, в которую они бы не попали, если бы понимали меру ответственности за свои действия. Меры наказания, безусловно, необходимы, - считает Николай Будуев.

24 ноября в поселке Приисковое (Хакасия) четыре человека поехали кататься на снегоходах. Начиналась метель, но в МЧС группа не зарегистрировалась. Организовали масштабный поиск, в котором с риском для собственных жизней участвовали десятки спасателей и добровольцев.

Окрестности этого поселка "дикие" туристы облюбовали давно, и ЧС с ними случаются постоянно. Как правило, путешественники попадают под лавину или пропадают среди сопок, где не ловит мобильный телефон. Но проходит год - и очередные экстремалы едут в Приисковое, где пересаживаются на мощные снегоходы и пропадают среди гор…

В Республике Алтай поддержали инициативу коллеги ужесточить требования к неорганизованным туристам и организаторам такого отдыха.

Начальник группы обеспечения информационного взаимодействия республиканского ГУ МЧС России Светлана Ляшко предлагает составить перечень опасных маршрутов и предусмотреть ответственность вплоть до уголовной для организаторов несогласованных туристических походов по таким маршрутам.

По ее словам, желающие посетить труднодоступные и опасные места должны не просто ставить в известность спасателей, а получать разрешение, которое будет выдаваться только при наличии необходимой подготовки у участников тургруппы.

В поисках пропавших туристов участвуют десятки спасателей и добровольцев. Это затратно и тяжело. Фото: PHOTOXPRESS

Нынешний туристический сезон в Республике Алтай оказался богат на несчастные случаи с "дикими" туристами. Так, в Усть-Коксинском районе на горе Красная участник незарегистрированной группы из Новосибирска упал и вывихнул тазобедренный сустав. Пожарным пришлось снимать пострадавшего с горного склона и нести два километра на носилках к автомобилю "скорой помощи".

Протрубили сбор

Народный хурал Бурятии уже одобрил и направил на утверждение в Госдуму законопроект о введении особого сбора для "дикарей". Местные жители от него освобождены. А вот неорганизованным туристам, приезжающим на Байкал, нужно раскошелиться.

Как пояснил первый вице-премьер правительства РБ Игорь Шутенков, собранные средства потратят на содержание, благоустройство и ремонт туристической инфраструктуры Байкальской природной территории.

По оценкам экспертов, ежегодно на бурятском побережье отдыхают около миллиона неорганизованных туристов. Прибавки бюджету они не приносят, наоборот, расходы на ликвидацию последствий от стихийных набегов растут.

Некоторые участники туристического рынка к инициативе отнеслись скептически: более половины тех, кто проводит отпуск в палатках на Байкале, составляют местные жители. А на них сбор не будет распространяться.

К тому же платеж предполагается сделать символическим: всего 100 рублей с человека. Эксперты полагают, что неорганизованных туристов это не отпугнет.

Инициативу правительства Бурятии поддержали в соседней Иркутской области. "С точки зрения наведения элементарного порядка это правильное решение, - считает руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина. - Прибайкальским муниципальным образованиям даже на уборку мусора денег не хватает". Однако сам механизм взимания платы вызывает немало вопросов. Прежде всего непонятно, каким образом республиканские власти намерены выяснять, кто из отдыхающих свой, а кто - гость.

Если завтра в горы

Сообщение о пропаже туристов есть, а на месте их нет. Это классический сценарий спасработ в дикой местности. Фото: VK.COM/PRIISKOVYI

По словам начальника высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Абдуллаха Гулиева, сотрудники его ведомства не только поддерживают обязательный порядок регистрации всех туристов на горных тропах, но и сами не раз выступали с подобным требованием в правительстве региона. Ведь тысячи туристов ежегодно стремятся подняться Эльбрус.

- Хоть большинство все же регистрируют в МЧС выходы в высокогорную зону, остаются и те, кто этим пренебрегает. Если не ввести штрафные санкции, то нарушения будут повторяться из года в год.

По его мнению, МЧС должно оказывать помощь попавшим в беду туристам на безвозмездной основе, а то министерство превратится в частную структуру, которая будет зарабатывать деньги. Но страховка у туриста также должна быть, в особенности с покрытием стоимости вертолетных работ.

Опытный альпинист Александр Шейкин, у которого за плечами восхождение на Эльбрус, а также на одну из самых технически сложных гор Кавказа - Ушбу, уверен, что авторы законопроекта лукавят и подменяют понятия. Он считает, что отметки на постах спасателей должны быть исключительно уведомительного характера. Нельзя допускать, чтобы в чрезвычайном ведомстве могли запрещать выходы в горы.

Справка

Что дает регистрация в МЧС

- Указываются состав группы, контактные сотовые телефоны ее участников, а также их знакомых и родственников, а также контрольная дата прибытия.

- Если поход длится несколько дней, то группа, как правило, добавляет к запланированным дням пару запасных, чтобы в МЧС не поднимали панику раньше времени.

- Если что-то случится в горах, а позвонить не получится, так как далеко не везде есть связь, может пройти несколько дней, прежде чем даже зарегистрированную группу начнут искать. На большой высоте даже день промедления может стоить жизни. При этом радиосвязь с группами в МЧС не организовывают.

Комментарий

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР):

- Безусловно, необходимо предпринимать системные меры по повышению безопасности туристов, которые планируют экстремальный вид отдыха. Может быть, через регистрацию групп в местных подразделениях МЧС или какими-то другими способами. Но не нужно впадать в крайность, меры не должны быть чрезмерными, особенно в вопросах обеспечения безопасности.

Что точно необходимо - это информационное сопровождение таких групп, которые отправляются в рискованные путешествия. Зачастую люди просто не знают, насколько может быть опасен выбранный маршрут, руководствуются только тем, что найдут в интернете.

На мой взгляд, информационным сопровождением таких туристов должны заниматься те, кто потом будет их спасать. Например, есть сайт МЧС, где можно найти все что угодно, кроме списка потенциально опасных мест для неорганизованных путешественников.

Записала Ольга Бухарова.