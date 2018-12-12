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Самый дорогой Xiaomi с 10 Гб оперативки поступил в продажу. Цена

12.12.2018,  
18:48
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Xiaomi начала продажи самой мощной версии смартфона Mi Mix 3, который выполнен в нетипичном для компании форм-факторе слайдера. Аппарат оборудован 10 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами постоянной.

Стоимость устройства на китайском рынке составляет 4999 юаней, или около 48 тысяч рублей. Смартфон, получивший название Mi Mix 3 Forbidden City, выпускается в керамическом корпусе с тематической гравировкой "Запретный город" (дворцовый комплекс в Пекине, резиденция многих китайских императоров).

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Оформление смартфона было разработано при участии сотрудников известного на весь мир музея. Покупателю также полагается подарок - бронзовая статуэтка. В комплект входят беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Вт и чехол.

Также в продажу поступила более простая версия Mi Mix 3 - в корпусе цвета "синий сапфир", выполненном из керамики. Ее характеристики более скромные - 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт ПЗУ. Стоимость смартфона - 3599 юаней, или около 35 тысяч рублей.

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