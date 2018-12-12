Сбербанк изменил прогноз по курсу рубля и инфляции

Сбербанк ожидает курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.

Летом Сбербанк прогнозировал более оптимистичный сценарий - курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году.

Инфляцию в РФ в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 4-5 процентов. Ранее говорилось о 4,4 процента на конец 2019 года и о 4 процентах - на конец 2020 года. Сбербанк прогнозирует рост ВВП в пределах 1,4-2 процента в 2019-2020 годах.

Напомним, что согласно последнему прогнозу аналитиков инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch, рост российской экономики в следующем году может составить 2.1 процента только при курсе доллара в 65 рублей и цене нефти в 100 долларов.

Минэкономразвития ожидает в базовом сценарии рост среднего курса с 63,9 рубля за доллар в 2019 году до 66,3 рубля в 2023 году.