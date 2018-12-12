Два года назад в канадском Виндзоре на чемпионате мира по плаванию на короткой воде сборная России завоевала шесть золотых медалей, выиграв все мужские эстафеты, в том числе и кролевую 4х100 м, которая завершает первый день соревнований. В китайском Ханчжоу, где стартовал очередной ЧМ, наша эстафетная четверка тоже была близка к победе в 4х100 м вольным стилем. Но финишировала второй.

Уже в первый день чемпионата мира наши пловцы порадовали болельщиков медалями. Фото: РИА Новости

Владислав Гринев, Сергей Фесиков, Владимир Морозов и Климент Колесников всего 0,08 секунды уступили американцам. Причем борьба шла на уровне мирового рекорда. Предыдущий принадлежал сборной США с 2009 года - 3.03,30. На этот раз в борьбе за первое место обе конкурирующие команды улучшили время. У американцев - новый рекорд мира (3.03,03 секунды), у россиян - рекорд Европы (3.03,11). Кстати, "старый" европейский стандарт (3.08,32) тоже простоял десять лет. В 2008 году быстрее всех плавали французы.

Призер Олимпийских игр 2012 года в эстафетном плавании Владимир Морозов, вспоминая тотальное преимущество в Виндзоре, отметил, что на этом чемпионате побеждать будет сложнее.

- Состав участников очень солидный, - подчеркнул Морозов, который в этом сезоне снова выиграл общий зачет Кубка мира и в 25-метровом бассейне чувствует себя очень уверенно. - В прошлый раз мы взяли "золото" во всех мужских эстафетах, но в этот раз борьба будет тяжелее. Все сильнейшие сюда приехали - американцы, австралийцы, бразильцы. Два мировых рекорда было установлено уже в первый день соревнований: в эстафете и на дистанции 200 м баттерфляем, где отличился японец Дайя Сето (1.48,24). Дальше будет еще интересней.

С чем связан такой всплеск результатов, объяснил еще один обладатель "серебра" Лондона и проверенный боец сборной России Сергей Фесиков.

Сергей, поздравляем с первой медалью сборной России на ЧМ в Китае. Но чувства у вас наверняка смешанные?

Сергей Фесиков: Спасибо. Радоваться, как говорится, и хочется, и колется. Это тяжелая серебряная медаль. Хотя она с золотым отливом, с рекордом Европы и надеждой на будущее. В 2016 году на ЧМ в канадском Виндзоре ребята выиграли эту эстафету, однако сегодня мы снова вторые. Плыли быстрее мирового рекорда. К сожалению, этого хватило только для второго места. Но ребята отработали выше всяких похвал. Хотелось, конечно, проплыть быстрее. И ведь мы можем прибавить. Более того, наш утренний состав - если бы на турнире разрешали выставлять в финале две команды - мог сегодня стать третьим. У нас хорошая скамейка запасных. Так что потенциал есть.

Климент Колесников был финишером. Он расстроился, что не угнался за американцем?

Сергей Фесиков: Знаете, второе место - это всегда повод для расстройства. Климент тоже немного переживал, но он сделал все, что было в его силах. Все выложились на сто процентов, никаких претензий ни к кому быть не должно. Заплыв был мощный, плыли в волнах, даже я со своей массой и ростом "прыгал" как мог. Мы общались с ребятами, рассчитывали на результаты повыше. Однако финал есть финал. Свою роль может сыграть любая мелочь. Впрочем, я рад, что в эстафетной команде есть восемь человек, которые готовы плыть на мировом уровне. Это наш бонус. Наш взгляд на Токио.

Готовитесь к Токио, смотрите только вперед?

Сергей Фесиков: Настя (Фесикова - призер ОИ-2012, капитан команды, супруга Сергея Фесикова. - Прим. авт.) и я разговаривали с командой. Мы сказали: "Что бы ни было, но на этом ЧМ начинаются ваши Олимпийские игры. Именно здесь". За полтора года уже никто не сдерживается. Появляются новые имена, новые команды, растут результаты. Именно сейчас начинаем отсчет времени до Токио. Пошла борьба за места, за сотые.

Между тем

С прицелом на Олимпиаду-2020 в сборной России экспериментируют с акклиматизационными сборами. В Китай команда приехала всего за три дня до начала соревнований. На летний чемпионат мира-2019 в Корее собирается прилететь заранее и провести полноценную подготовку.

Вариант с прибытием "под старт" пока дает о себе знать. Особенно тяжело акклиматизацию переносят опытные и возрастные спортсмены.

Например, Владимир Морозов признался, что его организм пока не понимает, где находится: "В пять утра заснул, в час дня встал. Посмотрим, как будет дальше. Есть еще время".