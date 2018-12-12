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12.12.2018 10:00
Рубрика: Культура

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения писателя Чингиза Айтматова

Текст: Наталья Соколова
Его называли падишахом слова. И это не случайно: Чингиз Айтматов - третий писатель в мире по количеству переводов после Уильяма Шекспира и Льва Толстого. Его произведения переведены на 157 языков.

Литературный контекст, в котором он начинал, - это русская деревенская проза. Но Чингиз Айтматов не стал замыкаться исключительно на национальном дискурсе, не стал лелеять обиду на имперский проект унификации и не стал глашатаем националистической повестки. Когда мы говорим "Айтматов", мы подразумеваем, что он искал срединный путь, синтез, гармонию между империей и национальной идентичностью. При этом он был человеком, который был открыт миру. Он понимал, что язык народа - это и память народа, и будущее народа, и непреходящая ценность, притом что он писал по-русски и владел языком безупречно, феноменально усвоив традицию Толстого. Кроме того, он обогатил многие языки мира многозначным словом "манкурт".

Фото: Влад Ушаков
Пять заповедей Чингиза Айтматова

Айтматов - это целая вселенная, которую можно изучать бесконечно. На вечере, посвященном Чингизу Торекуловичу, который прошел в "Российской газете", известный актер Алексей Гуськов прочитал легенду о манкурте. Предлагаем послушать ее еще раз.

"Буранный полустанок": Легенда о манкурте

Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери - одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного "я", манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное - восстание раба.
Президент Киргизии и мэр Москвы открыли памятник Чингизу Айтматову

Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением - ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев, С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей - и тогда он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал...

Писатель Чингиз Айтматов во время презентации своей новой книги. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с человеком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и недоступным для других. Ни кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний.

5 самых известных произведений Чингиза Айтматова

- "Прощай, Гульсары!" (1966);

- "Белый пароход" (1970);

- "Пегий пёс, бегущий краем моря" (1977);

- "Буранный полустанок", или "И дольше века длится день" (1980);

- "Плаха" (1986).

Культура Литература Персона: Чингиз Айтматов
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