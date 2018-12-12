Сергей Шойгу рассказал о подготовке к V Армейским играм

Министр обороны Сергей Шойгу провел заседание оргкомитета по подготовке V Армейских международных игр 2019 года. По словам министра, наши военные внедрили эффективную форму подготовки войск, позволяющую солдатам и офицерам побеждать в командном зачете на этих престижных соревнованиях. А еще с 2015 года Минобороны России приобрело "большой опыт по организации соревнований". Они придали новый импульс военно-техническому сотрудничеству.

Сергей Шойгу: по сравнению с 2015-м в этом году количество стран - участниц Армейских игр возросло с 16 до 32. Фото: РИА Новости

Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа на 24 полигонах десяти стран. Всего запланировано 32 состязания, в том числе четыре новых. Это "Аварийный район" - на лучшее аварийно-спасательное формирование, "Саянский марш" - соревнования горных подразделений в зимних условиях, "Конный марафон" - конкурс конных подразделений и "Полярная звезда" - состязание подразделений спецназа.

V Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа на 24 полигонах десяти стран мира

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Иван Бувальцев сказал, что прорабатывается возможность проведения ночного этапа "Танкового биатлона" и ралли-рейда в конкурсе "Военное ралли". Кроме того, некоторые конкурсы хотят усложнить и сделать более зрелищными. Также планируется расширить участие в играх женских экипажей. Готовят организаторы и сюрприз: к участникам соревнований могут обратиться работающие на МКС космонавты.

Изменения намечаются и в географии игр. Так, в 2020 году конкурс "Снайперский рубеж" готовы провести у себя военные Венесуэлы. "Продолжается целенаправленная работа по увеличению количества стран - участниц игр, - сообщил Бувальцев. - В ходе двухсторонних встреч заинтересованность проявили Куба - к военным играм в целом, Япония - к участию в конкурсе "Аварийный район". Прием заявок на Армейские игры продлится до 1 мая 2019 года. Их уже подали 32 страны.