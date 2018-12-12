Названа дата проведения сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ

Бюджет Союзного государства на 2019 год предстоит рассмотреть депутатам на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Она открывается в российской столице 21 декабря, сообщили в пресс-службе собрания.

В повестку двухдневного заседания включен также вопрос о "внесении изменений и дополнений в бюджет Союзного государства на 2018 год, рассмотрение отчета Совета Министров СГ об исполнении бюджета за 2017 год", - уточнили агентству.

Вниманию депутатов будет представлен проект концепции сближения законодательства государств - участников Договора о создании Союзного государства, работа над которым велась совместно с Постоянным комитетом СГ и заинтересованными министерствами и ведомствами в целях определения перспективных направлений деятельности в области обеспечения равных прав граждан двух стран.

"Кроме того, парламентарии рассмотрят ряд организационных вопросов, обсудят план-график работы Парламентского собрания и план международной деятельности на 2019 год", - констатировали в пресс-службе.

Во время сессии состоится "правительственный час", посвященный обсуждению вопросов формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также вопросу отмены роуминга на территории СГ.

К участию в работе сессии приглашены руководители министерств и ведомств Беларуси и России, представители Постоянного комитета Союзного государства и постоянных наблюдателей при Парламентском собрании.