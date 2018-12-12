Штрафы за задержку авиарейсов повысят в 4 раза

Штрафы для авиаперевозчиков за задержку вылета вырастут в четыре раза - каждый пассажир сможет получить компенсацию из расчета 100 рублей в час вместо нынешних 25 рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Компенсация при этом составит не более чем 50 процентов провозной платы.

Проект касается доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения.

Избежать санкций авиакомпания сможет, если имели место обстоятельства непреодолимой силы. То есть, если рейс задержан из-за неблагоприятных погодных условий, поломки самолета, угрожающей жизни пассажиров, либо иных случаев, не зависящих от перевозчика.

Авторы инициативы - сенаторы Валерий Васильев и Алексей Майоров - полагают, что нынешний штраф экономически нецелесообразен, он не менялся с 2000 года.