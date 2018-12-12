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Рубрика: В мире

Иероглиф "бедствие" стал символом уходящего года в Японии

По результатам конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности, символом уходящего года в Японии стал иероглиф "бедствие".

Выбранный иероглиф на японской бумаге васи размером 1,5 на 1,3 метра торжественно начертал настоятель буддийского храма Киемидзу в городе Киото. Для написания главного символа монах использовал кисть из хвоста белой лошади диаметром 4,5 сантиметра и привезенные из префектуры Нара особые чернила, сообщает телеканал Nihon TV.
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Отмечается, что данный иероглиф был выбран по причине произошедших в стране разрушительных стихийных бедствий. Так, в июле тайфун "Прапирун" унес жизни более 220 человек, а аэропорт "Кансай" в Осаке в результате наводнений оказался полностью затоплен. При этом число погибших стало самым значительным за последние 65 лет. Тогда на острове Кюсю погибли 759 человек. После тайфунов в Японию пришла жара - в ряде регионов были побиты температурные рекорды. Из-за сильного зноя погибли около 140 человек.

Традиция выбирать иероглифа-символ сложилась в Стране восходящего солнца еще в 1995 году. Любой желающий может отправить Ассоциации проверки иероглифической грамотности открытку с достойным, по его мнению, иероглифом-кандидатом. Как правило, символ связан с важными событиями, произошедшими за год. Его значение держится в строжайшем секрете до момента объявления. Обнародование иероглифа происходит каждый год 12 числа 12 месяца года. В 2017 году символом был выбран иероглиф "север" в связи с возросшей напряженностью на Корейском полуострове, а за год до этого им стал иероглиф "золото" в честь блестящего выступления японских спортсменов на ОИ в Рио-де-Жанейро.

В мире Восточная Азия Япония
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