СК нашел убийцу женщины из парка 850-летия Москвы

По подозрению в жестоком убийстве женщины на юго-востоке Москвы задержан ее 32-летний сын. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

На след подозреваемого вышли благодаря совместной разработке СК и работников столичного уголовного розыска. Сначала эксперты установили личность убитой женщины.

Возникли вопросы к ее сыну, который ранее был неоднократно судим. На допросе мужчина признался, что убил мать во время очередной пустяковой ссоры. Испугавшись тюрьмы, подозреваемый решил избавиться улик.

Ранее "РГ" писала, что 25 ноября в парке 850-летия Москвы были обнаружены части тела убитой женщины. По этому факту ГСУ СК возбудило уголовное дело об убийстве.