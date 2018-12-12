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12.12.2018 05:04
Рубрика: В мире

СМИ: Пхеньян извинился перед Вьетнамом за убийство брата Ким Чен Ына

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Представители Северной Кореи в неофициальном порядке принесли извинения Вьетнаму за то, что втянули гражданку их страны в историю с убийством Ким Чен Нама, который был старшим братом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах Вьетнама.

Напомним, 45-летний Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Убийство совершили две женщины - индонезийка и гражданка Вьетнама. Одна отвлекла его внимание, а вторая накинула платок, пропитанный высокотоксичным веществом. Несмотря на усилия врачей, Ким скончался.

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
Сын Ким Чен Нама подтвердил смерть отца в YouTube

Непосредственных исполнительниц быстро арестовали, но возникли споры по поводу заказчиков преступления. Большинство уверены, что за убийством стоят спецслужбы КНДР, которые действовали по указанию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. У братьев были не самые лучшие отношения друг с другом, у них разные матери при общем отце - Ким Чен Ире. Ким Чен Нам долгое время считался главным претендентом на пост главы КНДР, но в итоге выбор отца пал на младшего сына - Ким Чен Ына. Старший жил за границей, иногда общался с журналистами, но подчеркивал, что его не интересует политика.

Убийство спровоцировало скандал в отношениях КНДР с Малайзией. Последняя выслала посла КНДР, понизила уровень дипотношений и отменила двустороннее соглашение о безвизовых посещениях. Официальный Пхеньян категорически отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что ситуация была подстроена, чтобы очернить КНДР. Женщины, которые совершили убийство, отрицают свою вину, говоря, что им сказали, что они "принимают участие в реалити-шоу". Суд над ними продолжается.

Перед убийством Ким Чен Нам получил от спецслужб США 120 тысяч долларов

Сразу несколько южнокорейских изданий процитировали слова анонимного источника в дипломатических кругах Вьетнама. "Я слышал, что в неофициальном порядке Северная Корея принесла извинения властям Вьетнама за то, что в историю с убийством Ким Чен Нама оказалась вовлечена гражданка Вьетнама".

Как предположил источник, Пхеньян пошел на это ради того, чтобы сохранить хорошие отношения с Ханоем. По его словам, извинения были принесены во время визита главы МИД КНДР Ли Ён Хо во Вьетнам. Ли был принят премьер-министром Вьетнама.

По слухам, власти Вьетнама требовали официальных извинений от КНДР и угрожали разрывом дипотношений. "Вероятно, что именно тогда были озвучены извинения. Это позволило двум странам восстановить прежний уровень отношений и дружбу", - сказал он.

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Если слова источника верны, то получается, что Пхеньян признал свою причастность к громкому убийству. Впрочем, стоит отметить, что и на этот раз слишком много предположений и неясных мест.

СМИ Южной Кореи так и не сообщили, кто именно передал им эту сенсационную информацию. Кроме того, сам дипломат отметил, что лишь "слышал об извинениях".

В МИД Вьетнама официально отказались комментировать эти слухи. "Единственное, что мы можем сказать, что визит главы МИД КНДР к нам действительно имел место", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Вьетнама, повторив лишь уже давно известный факт.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Убийство брата лидера КНДР Ким Чен Ына
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