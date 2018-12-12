СМИ: Пхеньян извинился перед Вьетнамом за убийство брата Ким Чен Ына

Представители Северной Кореи в неофициальном порядке принесли извинения Вьетнаму за то, что втянули гражданку их страны в историю с убийством Ким Чен Нама, который был старшим братом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах Вьетнама.

Напомним, 45-летний Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Убийство совершили две женщины - индонезийка и гражданка Вьетнама. Одна отвлекла его внимание, а вторая накинула платок, пропитанный высокотоксичным веществом. Несмотря на усилия врачей, Ким скончался.

Непосредственных исполнительниц быстро арестовали, но возникли споры по поводу заказчиков преступления. Большинство уверены, что за убийством стоят спецслужбы КНДР, которые действовали по указанию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. У братьев были не самые лучшие отношения друг с другом, у них разные матери при общем отце - Ким Чен Ире. Ким Чен Нам долгое время считался главным претендентом на пост главы КНДР, но в итоге выбор отца пал на младшего сына - Ким Чен Ына. Старший жил за границей, иногда общался с журналистами, но подчеркивал, что его не интересует политика.

Убийство спровоцировало скандал в отношениях КНДР с Малайзией. Последняя выслала посла КНДР, понизила уровень дипотношений и отменила двустороннее соглашение о безвизовых посещениях. Официальный Пхеньян категорически отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что ситуация была подстроена, чтобы очернить КНДР. Женщины, которые совершили убийство, отрицают свою вину, говоря, что им сказали, что они "принимают участие в реалити-шоу". Суд над ними продолжается.

Сразу несколько южнокорейских изданий процитировали слова анонимного источника в дипломатических кругах Вьетнама. "Я слышал, что в неофициальном порядке Северная Корея принесла извинения властям Вьетнама за то, что в историю с убийством Ким Чен Нама оказалась вовлечена гражданка Вьетнама".

Как предположил источник, Пхеньян пошел на это ради того, чтобы сохранить хорошие отношения с Ханоем. По его словам, извинения были принесены во время визита главы МИД КНДР Ли Ён Хо во Вьетнам. Ли был принят премьер-министром Вьетнама.

По слухам, власти Вьетнама требовали официальных извинений от КНДР и угрожали разрывом дипотношений. "Вероятно, что именно тогда были озвучены извинения. Это позволило двум странам восстановить прежний уровень отношений и дружбу", - сказал он.

Если слова источника верны, то получается, что Пхеньян признал свою причастность к громкому убийству. Впрочем, стоит отметить, что и на этот раз слишком много предположений и неясных мест.

СМИ Южной Кореи так и не сообщили, кто именно передал им эту сенсационную информацию. Кроме того, сам дипломат отметил, что лишь "слышал об извинениях".

В МИД Вьетнама официально отказались комментировать эти слухи. "Единственное, что мы можем сказать, что визит главы МИД КНДР к нам действительно имел место", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Вьетнама, повторив лишь уже давно известный факт.