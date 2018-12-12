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11.12.2018 18:48
Рубрика: Экономика

Кэш отсюда

Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
Банки будут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Такие требования вводит правительственный законопроект - Госдума готовится рассмотреть его во втором чтении.

Поправки расширяют список операций, подлежащих обязательному контролю. Законопроект предлагает дополнить его операциями по получению наличных с платежных карт банков, расположенных в некоторых иностранных государствах - список территорий будет определять Росфинмониторинг. Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться "через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом (Росфинмониторингом) по согласованию с ЦБ".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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На передачу сведений о "подозрительной" операции отведут три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.

Появление поправок обусловлено тем, что Россия стремится привести свое законодательство в соответствие с рекомендациями FATF (англ. Financial Action Task Force - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. Ред.) и с той практикой, которая уже существует в странах - членах этой организации, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Для законопослушных граждан, которые задекларировали свои иностранные счета в налоговой, вступление новых норм в силу не обернется никакими дополнительными рисками, полагает он. "В этом смысле не имеет принципиального значения даже список стран, чьи банковские карты попадут под контроль Росфинмониторинга. Даже если операции по снятию с них наличных будут контролироваться, повторюсь, законопослушным гражданам бояться нечего, - говорит Захаров. - Другое дело, чиновники, пытающиеся скрывать финансовые активы в зарубежных банках через оформление их на третьих лиц. Пользуясь дополнительными картами, выпущенными не на их имя, они могут оставаться "в тени". Но все изменится, когда нормы вступят в силу".

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