В повестке проходящего в Бресте Совета Министров Союзного государства - более двадцати вопросов

Вопросы, значащиеся в предварительной повестке дня, так или иначе затрагивают весь спектр взаимоотношений Беларуси и России. Ожидается подписание ряда важнейших соглашений. Среди них, пожалуй, самый долгожданный документ - соглашение о взаимном признании виз.

Каждый вечер с наступлением сумерек штатный фонарщик Бреста зажигает керосиновые фонари на улице Советской. Их здесь девятнадцать. Эта традиция появилась еще в XIX веке. Фото: Александр Кушнер

Работа над этим соглашением шла больше года, хотя о создании "мини-шенгена на двоих" заговорили около 10 лет назад. Вопрос оказался непростым. За предшествующие годы у наших государств появились существенные расхождения в миграционном законодательстве. Сейчас ведется активная работа по унификации миграционного законодательства Беларуси и России в рамках Союзного государства. Осуществляется План мероприятий по формированию единого миграционного пространства Беларуси и России на 2017-2020 годы.

С нетерпением белорусские и российские граждане ожидают решение еще одного важного вопроса - отмены роуминга на просторах Союзного государства. Год назад на Высшем Госсовете Союзного государства было дано поручение профильным министерствам двух стран проработать вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью. По аналогии с тем, как это сделано в Евросоюзе.

Конец года - время подведения итогов и принятия бюджетов, и Союзное государство здесь не исключение. Ожидается, что на Совете Министров подведут итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России в 2018 году. Планируется, что Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота представит бюджет Союзного государства на 2019 год, а также доложит о ходе выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задачах развития Союзного государства на среднесрочную перспективу до 2022 года. Данным документом предусмотрено проведение согласованной макроэкономической, промышленной и бюджетной политики Беларуси и России, углубление торгово-экономических отношений двух братских стран, формирование единого правового пространства, развитие институциональных основ Союзного государства.

Даже приезд в Брест таких высоких гостей не нарушит местную традицию зажигать фонари

В экономическом блоке повестки дня на рассмотрение представлены вопросы о прогнозных балансах спроса и предложения агропродовольственной продукции Союзного государства и об индикативных балансах топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2019 год. Кроме того, представители министерств экономики двух стран доложат о ходе выполнения Плана мероприятий по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Намечено обсудить дальнейшие шаги по противодействию терроризму, обеспечению функционирования региональной группировки войск Беларуси и России. Планируется также рассмотреть проект Военной доктрины Союзного государства.

Ни одно заседание Совета Министров не обходится без обсуждения союзных программ. Не станет исключением и нынешнее.

В их числе - концепция программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 2019-2022 годы и концепция программы "Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования земли России и Беларуси" на 2019-2023 годы ("Интеграция - СГ")".

В Союзном государстве со следующего года появится новая премия - за достижения в области науки и техники. Решение об этом было принято в июне в Минске на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Соискателями новой премии могут стать граждане России и Беларуси, добившиеся выдающихся результатов в научных исследованиях. Вручаться премия будет раз в два года, она составит 5 млн российских рублей. Чтобы премию можно было вручить уже в следующем году, необходимо принять Положение, которое будет регламентировать порядок выдвижения и рассмотрения работ, определение победителей. Соответствующий проект уже подготовлен и будет представлен участникам заседания Совета Министров Союзного государства.

Со следующего года в Союзном государстве появится премия за достижения в области науки и техники

Нынешнее заседание Совмина Союзного государства проходит на легендарной брестской земле. Участники встречи обсудят вопросы участия Союзного государства в праздновании 75-летия Победы. Также будет заслушан доклад о создании Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области.

ДОСЬЕ "СОЮЗа"



Совет Министров является рабочим органом Союзного государства. В него входят главы правительств Беларуси и России, а также руководители МИДов и некоторых других важнейших министерств и ведомств двух стран. Собирается Союзный Совмин дважды в год. Предыдущее заседание состоялось 13 июня в Москве, было рассмотрено около 20 вопросов.