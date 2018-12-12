США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе

На северо-востоке Сирии появились наблюдательные пункты, против которых выступала Турция.

"Они нужны для обеспечения стабильности в регионе, а также для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО", - говорится в заявлении Пентагона. Количество и местоположение таких пунктов, а также число американских наблюдателей не уточняется.

Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе Анкара призвала Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в Сирии. Турция подчеркивала, что не позволит сформировать "террористический коридор" у своих южных границ.