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Власть
12.12.2018 17:30
Текст: Ирина Невинная

Кто получит "сельскую" надбавку

Стал известен список работ и профессий селян, имеющих право на повышение
Правительство утвердило список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми с 1 января 2019 года будет повышен размер фиксированной выплаты к пенсии у сельских жителей. Одновременно, другим постановлением, правительство утвердило правила установления этой выплаты. Вопросов от селян мы получаем очень много. Поэтому ответы на них мы решили дополнить ссылкой на правительственные документы: прочитав их, можно понять, будет ли прибавка в конкретном случае.

В утвержденном перечне более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, фермерских хозяйств, занятых во всех видах растениеводства, животноводства, рыбоводства. Также в перечень включены работники машинно-тракторных станций, межколхозных организаций, сельхозартелей. Повышение коснется не только рядовых работников, но и руководителей: директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей цехов и бригад и т.д. Попали в список и смежные специальности: инженеры-гидротехники, мелиораторы, землеустроители, энергетики и т.д. Главное - чтобы местом их работы было именно сельскохозяйственное предприятие.

Фото: depositphotos.com
Кому положена "сельская" прибавка к пенсии

Кроме того, вместе со списком профессий правительство утвердило и правила исчисления периодов деятельности, которые включаются в стаж работы в сельском хозяйстве. Согласно постановлению, чтобы получить повышенную фиксированную выплату к пенсии (речь идет о двух видах пенсии: страховой по старости и страховой по инвалидности), нужно отработать в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет. В денежном выражении "сельская" прибавка к пенсии составит 1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до 5334,2 рубля.

Еще один важный момент: согласно правилам, повышенную фиксированную выплату к пенсии будут получать граждане, продолжающие постоянно проживать в сельской местности. Если гражданин зарегистрирован в сельском населенном пункте и это отражено в его пенсионном деле, место жительства подтверждать не нужно. Если речь идет о фактическом месте проживания, нужно будет подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный центр госуслуг. При этом, если пенсионер выбирает доставку пенсии почтой по месту, где он живет (а не на банковский счет), в этом случае ежегодное подтверждение места жительства не требуется.

Главное условие для прибавки - 30 лет работы в сельском хозяйстве

Важный момент. В постановлении правительства № 1440 предусмотрено, что министерство труда и соцзащиты по представлению министерства сельского хозяйства и по согласованию с Пенсионным фондом может устанавливать "тождество работ, производств, профессий, должностей, специальностей", предусмотренных утвержденным списком, если какие-либо сельскохозяйственные работы, производства, профессии, должности и специальности имели "иные наименования".

Как пояснил глава минтруда Максим Топилин, прибавка будет рассчитываться в беззаявительном порядке, для ее получения обращаться в ПФР не нужно. Но в Пенсионном фонде при необходимости можно будет получить разъяснения по этой выплате.

Как зависит размер надбавки от группы инвалидности пенсионера

Здравствуйте!

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Подскажите, пожалуйста, я 1963 года рождения, получаю пенсию по инвалидности, проживаю в сельской местности Тверской области. Имею стаж работы механизатором 20 лет и награжден медалью "За преобразование Нечерноземья РСФСР". Возможна ли мне 25-процентная надбавка к пенсии по новому законодательству? Заранее благодарен!

С уважением,

Александр Сергеев.

Повышенная на 25 процентов фиксированная выплата к страховой пенсии будет предоставляться жителям сельской местности при соблюдении двух условий: если пенсионер не работает и у него есть не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России. Если этот стаж составляет меньше 30 лет, надбавка не устанавливается. Также напоминаем, что в зависимости от группы инвалидности пенсионер получает разный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Для инвалидов третьей группы он составляет половину стандартной фиксированной выплаты, для инвалидов второй группы - полный размер фиксированной выплаты, для инвалидов первой группы - двойной размер фиксированной выплаты. При этом 25-процентная надбавка к страховой пенсии по инвалидности будет рассчитываться для инвалидов вне зависимости от группы инвалидности, исходя из полного размера стандартной фиксированной выплаты, который в 2019 году составит 5334,2 рубля. Соответственно, размер надбавки будет одинаковым у всех получателей и составит 1333,6 рубля.

Сельская интеллигенция сохранила право на досрочную пенсию

Добрый день! Просим уточнить информацию о 25-процентной надбавке к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих сельских пенсионеров, отдавших не менее 30 лет работы сельскому хозяйству. Эта надбавка будет всем сельским жителям или только тем, кто работал на сельскохозяйственных предприятиях - колхозах, совхозах и т.п.? Может ли рассчитывать на эту надбавку сельская интеллигенция - врачи, учителя, работники культуры, мы, библиотекари?

С уважением,

работники библиотеки, с. Кыра.

Перерасчет фиксированной выплаты у сельских пенсионеров будет происходить со следующего года в беззаявительном порядке на основе имеющейся в выплатном деле информации. В то же время это не отменяет права пенсионера обратиться в Пенсионный фонд и представить сведения, необходимые для перерасчета фиксированной выплаты.

Для сельских врачей, учителей и библиотекарей право на повышенную фиксированную выплату к пенсии не предусмотрено, однако они по-прежнему сохраняют право на другую пенсионную льготу - стаж по перечисленным профессиям, как и раньше, учитывается при досрочном назначении пенсии.

Работал в сельском хозяйстве, но переехал

Я отработал в сельском хозяйстве 39 лет, с 1967 по 2006 год. В 2011 году в связи с ухудшением здоровья дети перевезли ближе к себе, в поселок Иноземцево Ставропольского края. Имею ли я надежду на 25-процентную надбавку к пенсии? Какие документы нужно представить в Пенсионный фонд?
Телеков Б.Б., п. Иноземцево, Железноводск, Ставропольский край.

Фото: Сергей Михеев
Разница в размере средней пенсии в регионах России достигает 2,5 раза

В утвержденных правительством "Правилах установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности" (постановление Правительства РФ от 29 ноября 2018 года № 1441) указано: для отнесения местности к сельской используется Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО), раздел "Сельские населенные пункты". Устанавливает повышенную фиксированную выплату территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства (фактического проживания) пенсионера. Если пенсионер зарегистрирован в населенном пункте, относящемся к сельской местности (есть отметка в паспорте), - все в порядке, Пенсионный фонд пересчитает размер пенсии автоматически.

Если пенсионер зарегистрирован в одном месте, но фактически постоянно проживает в сельской местности, это придется подтвердить, представив в Пенсионный фонд личное заявление и затем обновляя его каждый год таким образом, чтобы период времени между подачей предыдущего и последующего заявлений не превышал 12 месяцев. Заявление подается в территориальный орган ПФР или МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) по месту фактического проживания пенсионера в сельской местности.

При этом ежегодное подтверждение места фактического проживания на селе не требуется, если пенсионер выбрал способ доставки пенсии почтой или другой организацией, занимающейся доставкой пенсий (и не переводит пенсию на счет в банке).

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