Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы

Роскачество выяснило, куда россияне поедут отдыхать на новогодние каникулы, и узнало, что 70 процентов всех перелетов за этот период приходится на внутренние рейсы, 10 процентов - на поездки в государства - бывшие республики СССР.

Отдохнуть в странах ЕС решили тоже 10 процентов российских туристов. Остальные поедут в страны Азии, Африки, Америки, Океании.

Если сравнивать с показателями прошлого года, сильно выросла привлекательность Екатеринбурга - туда куплено билетов в полтора раза больше (плюс 54 процента), Санкт-Петербурга (плюс 40 процентов), Уфы (увеличение - 38,9 процента), Махачкалы (прибавление 36,74 процента) и Краснодара (плюс 35,8 процента). Также Роскачество провело исследование мобильных приложений для приобретения авиабилетов и определило лучших из них, а также их слабые места. Подробности исследования можно прочитать на сайте Роскачества.