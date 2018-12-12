Новости

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам 08:14
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 6,5 км 08:13
В Москве мужчина устроил расстрел в кафе 08:10
Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы 08:00
Дорогостоящая химиотерапия вошла в список жизненно важных препаратов 07:44
Финдиректор Huawei выйдет под залог 07:38
Названа причина прерванного взлета пассажирского лайнера в Якутии 06:31
В Забайкалье семимесячный ребенок погиб при пожаре 06:24
Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США 06:03
США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе 05:52
Ученые обнаружили серьезную опасность употребления мяса и печени 05:31
СМИ: Пхеньян извинился перед Вьетнамом за убийство брата Ким Чен Ына 05:04
Британский парламент устроит экстренные дебаты 05:00
В Приморье перед Новым годом усилили охрану "Земли леопарда" 04:41
Устроивший стрельбу в Страсбурге скрылся на такси 04:39
Кононенко и Прокопьев провели за бортом МКС 7 часов 45 минут 03:50
Кошка месяц дожидалась владельцев у сгоревшего дома в Калифорнии 03:44
Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области 03:00
"Жемчужная река" продавала туры в Китай с билетом в один конец 02:54
Десять туристов пострадали в ДТП с участием автобуса под Псковом 02:31
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех 01:49
"Тоттенхэм" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:26
"Ливерпуль" обыграл "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов 01:09
В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину 00:54
Космонавт Кононенко добрался до "дыры" в обшивке "Союза" 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
12.12.2018 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы

Текст: Марина Гусенко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Роскачество выяснило, куда россияне поедут отдыхать на новогодние каникулы, и узнало, что 70 процентов всех перелетов за этот период приходится на внутренние рейсы, 10 процентов - на поездки в государства - бывшие республики СССР.

Фото: depositphotos.com
Власти США разрешили гражданам страны ездить в Россию

Отдохнуть в странах ЕС решили тоже 10 процентов российских туристов. Остальные поедут в страны Азии, Африки, Америки, Океании.

Если сравнивать с показателями прошлого года, сильно выросла привлекательность Екатеринбурга - туда куплено билетов в полтора раза больше (плюс 54 процента), Санкт-Петербурга (плюс 40 процентов), Уфы (увеличение - 38,9 процента), Махачкалы (прибавление 36,74 процента) и Краснодара (плюс 35,8 процента). Также Роскачество провело исследование мобильных приложений для приобретения авиабилетов и определило лучших из них, а также их слабые места. Подробности исследования можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ УрФО Свердловская область Екатеринбург ПФО Башкортостан Уфа СЗФО Санкт-Петербург СКФО Дагестан Махачкала ЮФО Краснодарский край Краснодар Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Финдиректор Huawei выйдет под залог
Британский парламент устроит экстренные дебаты
"Жемчужная река" продавала туры в Китай с билетом в один конец
Кононенко и Прокопьев провели за бортом МКС 7 часов 45 минут
Цена европейского газа для Украины установила рекорд