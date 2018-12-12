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12.12.2018 17:12
Рубрика: Власть

Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях

Текст: Татьяна Замахина

Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях. Законопроект об этом поступил в Госдуму.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Проект внесла группа депутатов, включающая председателя комитета по культуре ГД Елену Ямпольскую.

Важно, что использование нацисткой символики предлагается разрешить только при условии осуждения нацизма и формирования негативного отношения к данной идеологии. Надо дать "возможность оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма", приводят аргумент авторы.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В настоящий момент в РФ установлен запрет на публичное демонстрирование нацистской символики. И теоретически авторов произведений, где она используется, могут наказать.
Если формально исполнять законодательство, то "получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены", говорила ранее глава комитета журналистам.

Ранее со схожей инициативой выступил Общероссийский народный фронт.

В 2017 году к ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики было привлечено 1,6 тыс. человек, что на 35% больше, чем в 2015 году, сообщили в ОНФ. Случаи наказания за простое использование нацистской атрибутики или символики без ее пропаганды "фронтовики" сочли просто нелепым.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума
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