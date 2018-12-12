На прошедшей в Минске коллегии министерств труда и социальной защиты Беларуси и России обсуждены подходы к совершенствованию механизмов предупреждения производственного травматизма и перспективы создания и развития информационных систем в сфере социального обеспечения.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин перед началом заседания напомнил, что "права трудящихся в двух странах уравнены, правила работы единые. Все поручения в этом отношении, которые давали главы государств, министерства исполнили".

Следующий важный этап совместной работы - сближение законодательств для выработки единых подходов при решении схожих проблем. Например, предупреждение производственного травматизма.

- Надо перестраивать работу в сторону профилактики, в том числе через продвижение концепции нулевого травматизма, - считает министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. - Данная концепция заложена в генеральное соглашение между правительством и республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. В декабре документ должен быть подписан...

На совместной коллегии состоялся также обмен опытом использования информационных ресурсов для минимизации затрат при получении государственных услуг. Подобные ИТ-проекты затратны, но цель, как говорится, оправдывает средства: получение госуслуг для граждан не должно быть сопряжено с крупными потерями времени.