"Тоттенхэм" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов.

Перед заключительным туром группового этапа в этом квартете оставалась лишь одна свободная путевка. Первую заранее обеспечила себе "Барса", выиграв группу. На вторую вакансию претендовали "Тоттенхэм" и итальянский "Интер". У команд было равное количество очков, но по дополнительным показателям преимущество имели англичане.

Если "Тоттенхэм" гостил в Барселоне, то "Интер" на своем поле встречался с ПСВ. Итальянцы почти сразу пропустили, но на 73-й минуте сравняли счет - 1:1. До финального свистка он больше не изменился.

Этого команде из Милана для выхода в плей-офф не хватило, поскольку "Тоттенхэм" также сыграл вничью и сохранил паритет с "Интером" по очкам. На "Камп Ноу" тоже долгое время вели в счете, но на 85-й минуте Лукас Моура фактически вывел "Тоттенхэм" в плей-офф.