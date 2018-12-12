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12.12.2018 01:26
Рубрика: Спорт

"Тоттенхэм" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Текст: Илья Соболев
Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: REUTERS/PAUL CHILDS Фото: REUTERS/PAUL CHILDS
Фото: REUTERS/PAUL CHILDS

Перед заключительным туром группового этапа в этом квартете оставалась лишь одна свободная путевка. Первую заранее обеспечила себе "Барса", выиграв группу. На вторую вакансию претендовали "Тоттенхэм" и итальянский "Интер". У команд было равное количество очков, но по дополнительным показателям преимущество имели англичане.

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Если "Тоттенхэм" гостил в Барселоне, то "Интер" на своем поле встречался с ПСВ. Итальянцы почти сразу пропустили, но на 73-й минуте сравняли счет - 1:1. До финального свистка он больше не изменился.

Этого команде из Милана для выхода в плей-офф не хватило, поскольку "Тоттенхэм" также сыграл вничью и сохранил паритет с "Интером" по очкам. На "Камп Ноу" тоже долгое время вели в счете, но на 85-й минуте Лукас Моура фактически вывел "Тоттенхэм" в плей-офф.

Спорт Футбол Лига чемпионов 2018/2019
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