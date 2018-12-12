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Рубрика: Спорт

Под кольцом - только лучшие

Участников Матча Всех Звезд Единой Лиги выберут болельщики
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Стартовало голосование болельщиков на третий в истории Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится 17 февраля в Москве на новенькой арене - Центральном стадионе "Динамо".
Один из лидеров "Химок" Сергей Моня претендует на попадание в сборную "Звезд России". Фото: Михаил Синицын/РГ Один из лидеров "Химок" Сергей Моня претендует на попадание в сборную "Звезд России". Фото: Михаил Синицын/РГ
Один из лидеров "Химок" Сергей Моня претендует на попадание в сборную "Звезд России". Фото: Михаил Синицын/РГ

Как сообщили в пресс-службе Единой Лиги, поединок пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды Мира".

Проголосовать за любимых игроков поклонники баскетбола могут в социальной сети "ВКонтакте". Голосование продлится до 9 января 2019 года.

Известны все пары 1/4 финала мужского Кубка России по баскетболу

По итогам первого этапа голосования Единая Лига опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 69 игроков - по шесть баскетболистов из российских команд (три россиянина и три легионера) и по три баскетболиста из иностранных команд.

На втором этапе сформировать звездные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ. По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников Матча Всех Звезд Единой Лиги.

Голосование за участников Матча Всех Звезд Единой Лиги продлится до 9 января 2019 года

Вот как прокомментировала начало голосования генеральный директор Лиги Илона Корстин:

- Каждый болельщик и любитель баскетбола может выбрать игроков на Матч Всех Звезд. Это первый этап голосования, который проходит в социальной сети "ВКонтакте". Через четыре недели Лига подведет итоги и передаст расширенный список из 69 игроков журналистам, после чего уже представители СМИ будут делать свой выбор. При этом у Лиги будет два wild-card - чтобы никто из звезд не остался за бортом. Все голосование идет максимально открыто - вы можете следить за его ходом в социальных сетях и на сайте Лиги. Выбирайте любимых игроков, чтобы увидеть их на Матче Звезд в Москве!

Кстати

Все четыре игры "Финала четырех" женского Кубка России можно будет посмотреть на телеканале "Матч! Наш спорт". Напомним, что "Финал четырех" Кубка России-2018/19 среди женских команд пройдет 22-23 декабря в Курске. В полуфиналах сыграют УГМК (Екатеринбург) - "Спарта энд К" (Видное) и "Динамо" (Курск) - "Надежда" (Оренбургская область). Также все игры "Финала четырех" будут показаны в прямом эфире на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

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