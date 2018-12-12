Утвержден план подготовки к зимней Олимпиаде

Начали "Олимпийское собрание" с мажора. Тренерам, подготовившим олимпийских чемпионов и призеров игр-2018, вручили государственные награды.

Но большой спорт мчится вперед, не признавая остановок. Чтобы выступление в Пекине было лучше, а не хуже, чем в Корее, принята программа содействия подготовке российских спортсменов и кандидатов в члены Олимпийской команды на играх XXIV зимней Олимпиады. Она будет необычной. В программу включены сразу 7 новых дисциплин. Предполагается, что участниками Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, станут спортсмены 90 стран. Задача программы - уже сейчас найти лучших молодых кандидатов в сборные, увеличить их число и помочь в осуществлении медальных планов. В некоторых видах спорта - биатлоне, лыжах, коньках, фигурном катании - эта программа уже осуществляется.

Приблизительно известно, сколько медалей нужно выиграть, чтобы бороться за первые три места в неофициальном командном зачете: за первое - 30, из них золотых - 12. За второе - 11 золотых и за третье место - 9-10 золотых наград. Чтобы стать первыми, надо точно завоевать не меньше 30 медалей, 12 из которых, как я уже говорил, золотые. Это в принципе по силам сборной олимпийской команды образца 2022 года. В ней будет 55 процентов потенциальных олимпийских медалистов. В 71 дисциплине из 109 мы, возможно, будем представлены 80 потенциальными обладателями медалей разного достоинства. И чтобы войти в тройку призеров, коэффициент реализации должен составить 40-45 процентов.

Ну, а пока к текущим делам. 29 мая 2019 года в Олимпийском комитете России состоятся выборы в исполком ОКР, можно сказать, что членов исполкома станет больше за счет 4 почетных членов и членов МОК, которых включат в исполком, как и раньше автоматически, а на оставшиеся четыре позиции будут избираться представители спортивной элиты.