В Австрии сирийского "оппозиционера" приговорили к пожизненному сроку

В Австрии завершился процесс над 29-летнем сирийским гражданином, хлопотавшим о статусе беженца. Земельный суд Инсбрука приговорил его к пожизненному заключению - за то, что во время войны в Сирии он собственноручно убивал безоружных солдат правительственных войск и добивал раненых.

Это был повторный процесс над боевиком. Первый состоялся еще в мае прошлого года. И тогда присяжные признали его виновным, а суд постановил - пребывать убийце за решеткой всю оставшуюся жизнь. Однако приговор не вступил в силу. Адвокаты обвиняемого сумели добиться того, что Верховный суд Австрии отменил вердикт.

Как стало известно, в деле было немало противоречий и, по выражению защитников, ничтожных доказательств вины подсудимого.

На сей раз следователи все же сумели собрать убедительные аргументы того, что обвиняемый действительно на той войне убивал беззащитных военных армии Асада. Присяжные вновь признали его виновным. В ходе разбирательства выяснилось, что палестинец по происхождению, родившийся и проживавший в Сирии, он в тирольском лагере для беженцев, куда сумел сбежать якобы от войны, откровенно рассказывал переводчику, как убивал пленных и раненых выстрелами в голову и грудь. На суде всплыла цифра - 20-25 человек. Да и сам злодей признавался ранее полицейским в преступлениях. Сообщается, что расправы над ранеными военными он учинил в 2013 и 2014 годах в сирийском городе Хомс и его окрестностях. Тогда боевик входил в отряды так называемой Свободной сирийской армии.