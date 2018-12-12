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Рубрика: В мире

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Тонна молочного шоколада вытекла на улицу немецкого города Верль из-за технического дефекта в резервуаре для хранения на кондитерской фабрике. О необычном случае сообщили в местной пожарной службе.

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По данным газеты Soester Anzeiger, инцидент произошел вечером 11 декабря. На фабрике случилась авария, в результате которой шоколадная масса вытекла на улицу и замерзла на морозе. На асфальте образовалась гигантская шоколадная плитка площадью порядка десяти квадратных метров.

Очищать улицу от сладкой массы пришлось 25 сотрудникам пожарной службы. Для этого они использовали горячую воду, лопаты и даже факелы, чтобы удалить остатки шоколада из трещин в асфальте.

Директор фабрики Маркус Лаки сообщил, что предприятие планирует возобновить работу уже до конца сегодняшнего дня, и отметил, что, случись подобная авария в канун Рождества, это стало бы настоящей катастрофой.

В мире Европа Германия
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