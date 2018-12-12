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12.12.2018 09:25
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С завтрашнего дня, 13 декабря, в столичный регион придет похолодание. По информации Гидрометцентра России, ожидается снег, на дорогах станет очень скользко.

Фото: depositphotos.com
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На европейскую территорию надвигается атлантический антициклон. Воздух в нем не очень холодный. Однако у поверхности Земли в него будет вливаться с севера и северо-востока более морозный воздух из-за Урала и Арктики. В Москве и области в четверг температура в течение суток 13 декабря составит 0-минус 5 градусов. Соответственно, на дорогах образуется гололедица, так как последние несколько дней была оттепель. К тому же пойдет снег, что ухудшит ситуацию на дорогах. Могут образовываться серьезные автомобильные заторы.

В пятницу, 14 декабря, осадки ослабеют, пройдет лишь небольшой снег, но воздух продолжит остужаться. В  Москве в течение суток минус 4-6, по области от до минус 9 градусов.

В выходные погода начнет улучшаться, но еще похолодает. Антициклон с холодом будет располагаться восточнее Москвы. 15 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью минус 5-10, днем  минус 3-8 градусов. 16 декабря ночью минус 9-14, днем минус 7-12 градусов.

По предварительному прогнозу, морозы придут ненадолго. На следующей неделе с запада начнет поступать более теплый воздух от атлантического циклона, морозы начнут понемногу слабеть.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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