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12.12.2018 20:58
Рубрика: Власть

В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе

Текст: Татьяна Замахина

Российские пограничники, пресекшие морскую провокацию Украины, получили почетные грамоты от Госдумы.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Пограничники оперативно среагировали на попытку провокации 25 ноября, когда три украинских корабля нарушили границу России, направляясь к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны.

- Российские пограничники в полном соответствии с нормами международного права пресекли попытку развязать вооруженный конфликт в наших территориальных водах, - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Мы благодарим их за мужество и профессионализм.

Он сообщил, что грамоты были вручены депутатами в Крыму по поручению Совета Госдумы. Их получили экипажи пограничных сторожевых кораблей и пограничных сторожевых катеров, участвовавших в предотвращении провокации, устроенной властями Киева.

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