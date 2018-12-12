В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе

Российские пограничники, пресекшие морскую провокацию Украины, получили почетные грамоты от Госдумы.

Пограничники оперативно среагировали на попытку провокации 25 ноября, когда три украинских корабля нарушили границу России, направляясь к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны.

- Российские пограничники в полном соответствии с нормами международного права пресекли попытку развязать вооруженный конфликт в наших территориальных водах, - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Мы благодарим их за мужество и профессионализм.

Он сообщил, что грамоты были вручены депутатами в Крыму по поручению Совета Госдумы. Их получили экипажи пограничных сторожевых кораблей и пограничных сторожевых катеров, участвовавших в предотвращении провокации, устроенной властями Киева.