В Италии опубликованы результаты исследования, проведенного авторитетной кулинарной ассоциацией, согласно которому самым любимым блюдом итальянцев признана пицца. Она одержала убедительную победу над не менее знаменитой пастой.

По мнению экспертов, "королева" итальянской кухни, попавшая в прошлом году в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО, занимает в жизни итальянцев особое место. Каждый второй житель Апеннин предпочитает на обед вместо бутерброда, тарелки макарон или салата именно пиццу. Как признались 39 процентов опрошенных, пицца доставляет им "эмоциональное удовлетворение" и делает их по-настоящему счастливыми. Итальянцы убеждены, что это блюдо способно объединять людей - она настолько демократична, что ее можно есть где угодно и с кем угодно: с родственниками, друзьями и даже с совсем незнакомыми людьми. Львиная доля респондентов готова поглощать ее по меньшей мере раз в неделю, а 4 процента итальянцев со всей ответственностью заявляют, что с превеликим удовольствием будут ее потреблять аж каждый день. В понимании итальянцев пицца должна быть приготовлена по всем канонам, зародившимся во время ее изобретения в 1522 году в Неаполе. При этом самой популярной итальянской лепешкой признана, как ни странно, не "Маргарита", а пицца с прошутто и грибами. Есть среди итальянцев и те, кто готовы за нее выложить целое состояние. Так, адвокат и коллекционер Маурицио Морелли приобрел на аукционе пиццу стоимостью 4200 долларов. Она была приготовлена шотландским шеф-поваром Доменико Кроллой из вымоченного в коньяке лобстера, икры, оленины и покрыта золотыми хлопьями.