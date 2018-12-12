В Китае виновного в гибели 15 человек приговорили к смертной казни

Народный суд средней ступени городского округа Хэнъян провинции Хунань по итогам открытого слушания вынес смертный приговор мужчине, обвиненному в совершении умышленного наезда на толпу людей 12 сентября этого года.

В заявлении судебной инстанции отмечается, что поведение Ян Цзанъюня представляет серьезную угрозу общественной безопасности.

"В зале суда был зачитан приговор, Ян Цзаньюнь за совершение опасного преступления приговорен к смертной казни", - цитирует информационный портал Sina заявление судебного органа.

Сам осужденный полностью признал свою вину.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань. Внедорожник въехал в толпу людей, в результате погибли 15 человек, еще 43 получили серьезные травмы. Позже выяснилось, что Ян Цзаньюнь имел богатое криминальное прошлое, а на этот шаг пошел, по его словам, чтобы отомстить обществу за свою нелегкую судьбу.