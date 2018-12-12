В Кремле заявили о попытках помешать "Северному потоку-2"

Резолюцию Палаты представителей Конгресса США о "Северном потоке-2" в Кремле назвали очередной попыткой помешать реализации коммерческого проекта. Причина - недобросовестная конкуренция.

"Здесь мы не видим каких-то новых элементов, аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне Госдепартамента", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, который в интересах не только поставщика газа - России, но и потребителей, в первую очередь, Германии как страны Евросоюза", - подчеркнул Песков.

В США же "пытаются помешать реализации этого проекта, используя все допустимые и недопустимые методы, которые есть не что иное, как закамуфлированная недобросовестная конкуренция", - заключил представитель Кремля.