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В LG создали домашнюю пивоварню

12.12.2018,  
10:22
Текст:  Владимир Болотин
Фото: LG Фото: LG
Фото: LG

Компания LG создала систему для домашнего пивоварения. Новинку покажут на выставке CES 2019 в начале следующего года. HomeBrew работает по тому же принципу, что и капсульная кофеварка - в устройство загружаются одноразовые капсулы, в которых содержатся солод, дрожжи, масло хмеля и ароматизаторы.

Как отмечается, весь процесс в системе полностью автоматизирован. После включения в системе происходит ферментация, газирование и выдерживание, затем система полностью самоочищается. За две недели HomeBrew способна произвести до пяти литров пива.

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Нажатием одной кнопки можно произвести один из пяти сортов пива. Это может быть IPA, американский бледный эль, английский стаут, витбир (бельгийское пшеничное пиво) и чешский пилснер.

В любой момент проверить состояние системы можно через смартфон. Поддерживается не только Android, но и iOS.

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