В LG создали домашнюю пивоварню

Компания LG создала систему для домашнего пивоварения. Новинку покажут на выставке CES 2019 в начале следующего года. HomeBrew работает по тому же принципу, что и капсульная кофеварка - в устройство загружаются одноразовые капсулы, в которых содержатся солод, дрожжи, масло хмеля и ароматизаторы.

Как отмечается, весь процесс в системе полностью автоматизирован. После включения в системе происходит ферментация, газирование и выдерживание, затем система полностью самоочищается. За две недели HomeBrew способна произвести до пяти литров пива.

Нажатием одной кнопки можно произвести один из пяти сортов пива. Это может быть IPA, американский бледный эль, английский стаут, витбир (бельгийское пшеничное пиво) и чешский пилснер.

В любой момент проверить состояние системы можно через смартфон. Поддерживается не только Android, но и iOS.