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12.12.2018 17:30
Рубрика: Культура

В МХТ прошел вечер-посвящение Александру Солженицыну

Текст: Анна Анфиногентова
Фото: Аркадий Колыбалов

В МХТ им. Чехова состоялся спектакль "Ваш А. Солженицын", приуроченный к столетию со дня рождения выдающегося русского писателя Александра Исаевича Солженицына. В качестве режиссера постановки выступила заслуженная артистка России Марина Брусникина.

Отрывки из дневников, произведений и личных писем писателя - все это легло в основу литературно-театрального вечера. В постановке приняли участие актеры МХТ, среди которых - Авангард Леонтьев, Николай Чиндяйкин и многие другие. Главным "чтецом" спектакля стал народный артист России Евгений Миронов. Стоит отметить, что актер еще при жизни писателя исполнил роль Глеба Нержина в сериале "В круге первом", снятом по одноименному произведению Александра Солженицына.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Спектакль "Ваш А. Солженицын" охватил более пятнадцати лет жизни писателя. Зрители смогли увидеть, как развивалась личность Солженицына с момента выхода из тюремного лагеря до получения Нобелевской премии по литературе.

В спектакле не были задействованы яркие декорации и костюмы. Напротив, сцена была заполнена маленькими табуретками и свисающими белыми лампами, а все актеры, за исключением Миронова, были одеты в черные одежды. Создатели постановки неслучайно обратились к такому подходу в оформлении сценического пространства: минимализм помог сконцентрировать внимание зрителей на самом действии, а также позволил им погрузиться в атмосферу СССР 50-60-х годов.

Эффект создавало и грамотно подобранное музыкальное сопровождение, включающее в себя не только инструментальную музыку, передающую душевные переживания писателя, но и песни в исполнении участников спектакля.

Фото: Reuters
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Зрителей до глубины души тронули слова, звучащие в письмах писателя людям, с которыми он в разные периоды своей жизни делил невзгоды и радости. Тюремному сторожу, с которым Солженицын общался в годы своего пребывания под арестом. Однополчанину, с которым писатель защищал родину во время Великой Отечественной войны. Главному редактору журнала "Новый мир" Александру Твардовскому, благодаря которому вышла в свет повесть "Один день Ивана Денисовича", принесшая Солженицыну мировую известность.

Финальным аккордом вечера стала запись голоса самого писателя. Когда действие подошло к концу, зал встал и разразился бурными аплодисментами, не смолкавшими на протяжении нескольких минут.

Культура Театр Драматический театр Культура Литература 100-летие Александра Солженицына РГ-Фото
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