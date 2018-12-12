В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем

Около 10 часов длился полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Карибским морем, сообщили в Минобороны. Периодически их сопровождали самолеты ВВС Венесуэлы.

"В ходе международного визита делегации Воздушно- космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря, - говорится в сообщении военного ведомства. - Продолжительность полета составила около десяти часов".

Ранее российские бомбардировщики уже совершали подобные перелеты: в сентябре 2008 года и в октябре - ноябре 2013 года.