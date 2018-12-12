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12.12.2018 19:14
Рубрика: Власть

Четыре с плюсом взлетели

Начались летные испытания новейших истребителей МиГ-35
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
В Ахтубинске, в Государственном летно-испытательном центре министерства обороны, начались испытательные полеты сразу двух новейших истребителей - МиГ-35 и МиГ-35УБ. Они относятся к поколению 4 ++, то есть по своим характеристикам вплотную приближены к пятому поколению.

В сообщении, распространенном министерством обороны, подчеркивается, что тестирование истребителей в воздухе носит очень интенсивный характер. Полеты проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, в том числе при сильном радиоэлектронном противодействии. Не секрет, что в условиях войны начинают активно работать различные системы радиоэлектронной борьбы. Самолеты могут просто ослепнуть и потерять управление в том случае, если их бортовое радиоэлектронное оборудование выйдет из строя.

Фото: Минобороны РФ
Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео

Так вот, как сообщается, бортовая электроника МиГ-35 подтвердила свою эффективность в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. А это одна из важнейших особенностей нового самолета. Значит, к современному бою истребитель готов.

В конструкции МиГ-35 используются элементы, которые разрабатывались для истребителя пятого поколения. В частности, именно информационно-прицельные системы - пятого поколения. Они дают возможность применять все перспективные авиационные средства поражения. Причем как российского, так и иностранного производства. А это очень важно, так как многие страны, имеющие в составе своих ВВС МиГ-29, уже заявили, что в случае обновления своего авиапарка хотели бы оставить МиГи, но уже тридцать пятые. Вообще, эксперты отмечают растущий интерес к этому самолету на мировом рынке вооружений. Так что за испытаниями МиГ-35 следят не только в нашей стране, но и за рубежом.

Бортовая электроника МиГ-35 работает и в условиях сильного радио­электронного противодействия

Руководство Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" недавно заявило, что в настоящее время завершается сборка первой партии самолетов для поставки нашим Воздушно-космическим силам.

На форуме "Армия-2018" был подписан контракт на закупку Вооруженными силами России шести истребителей МиГ-35 до 2023 года. Машины будут поставляться в одноместной и двухместной - учебно-боевой - версиях. Соответственно они будут называться МиГ-35С и МиГ-35УБ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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