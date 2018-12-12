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12.12.2018 19:12
Рубрика: Экономика

Без чипа не наливать

Пиво в России будут маркировать
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
В следующем году минпромторг рассчитывает принять решение о маркировке пива. Об этом после заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции журналистам рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава минпромторга сообщил, что в ближайшее время в ведомстве будет организована специальная рабочая группа для решения этого вопроса.

Выступая на заседании Госкомиссии глава Роскачества Максим Протасов подчеркнул, что сегодня существует проблема разделения между пивом и пивными напитками. В России действует требование обязательного содержания в пиве не менее 80 процентов солода, но нет методик, с помощью которых можно определить, столько ли его положили производители. Этим пользуются недобросовестные пивовары.

Под пиво и пивные напитки мимикрируют уже и слабоалкогольные напитки - смеси спирта и газировки. Это произошло, как подчеркивают в Роскачестве, после повышения акциза на слабоалкогольные коктейли без четкого разделения слабоалкогольной и пивоваренной продукции.

Фото: depositphotos.com
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Роскачество разработало методику исследования качества пенного напитка. И предлагает ее отработать и аттестовать. А маркировка даст дополнительную гарантию легальности продукции. В Роскачестве подчеркивают, что покупатели должны точно знать, что они приобретают за свои деньги.

Напомним, что национальная система маркировки всей промышленной продукции должна быть создана к 2024 году. Сейчас в Госдуме ко второму чтению готовится соответствующий законопроект.

В следующем году начнется обязательная маркировка сигарет, одежды из кожи, пальто, курток и плащей, обуви, постельного белья, фотокамер, шин, духов и туалетной воды.

Для большинства товаров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 года, для табачной продукции - с 1 марта, для обуви - с 1 июля.

С 1 января 2020 года должна стать обязательной маркировка всех лекарств, которая сейчас осуществляется в тестовом режиме. "Все будут вводиться постепенно, поэтапно, для того, чтобы дать нашим производителям нормально подготовиться к вхождению в проекты", - уточнил ранее "Российской газете" Денис Мантуров.

Под пиво сегодня на российских прилавках маскируются уже не только пивные напитки, но и слабоалкогольные - смеси спирта и газировки. Роскачество предложило методику определения их качества

Маркировка, то есть нанесение на каждую пачку или упаковку товара определенной электронной метки дает возможность проследить ее путь от завода-изготовителя до конечного потребителя. Это очень важно для покупателя, который получает гарантию качества товара. Проверить чип достаточно просто: уже существует несколько мобильных приложений, распознающих различные электронные коды.

В ближайшее время, как пояснил Денис Мантуров, отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты", ожидается и решение правительства о введении маркировки молочной продукции.

В пилотном режиме йогурты, творог, сметана, масло, сыры и другие молочные продукты могут начать маркироваться уже в следующем году.

Ранее Центр развития перспективных технологий заявлял, что уже на протяжении нескольких месяцев отрабатывает с участниками рынка процессы и технологии маркировки готовой молочной продукции.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг
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