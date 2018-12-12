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12.12.2018 20:49
Рубрика: Власть

Служба по науке

Призывники пополнили так называемые научные роты
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский приехал на сборный пункт Москвы, чтобы встретиться с призывниками и их родителями, а также проводить в армию столичных новобранцев научных рот.
В Росгвардии тоже есть свои научные роты, где солдаты, в том числе, занимаются робототехникой. Фото: Михаил Почуев/ТАСС В Росгвардии тоже есть свои научные роты, где солдаты, в том числе, занимаются робототехникой. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
В Росгвардии тоже есть свои научные роты, где солдаты, в том числе, занимаются робототехникой. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Хотя до окончания осеннего призыва еще более двух недель, в Генштабе оценили предварительные итоги солдатского набора. На сегодняшний день военкоматы поставили в воинские части 105 тысяч новобранцев из положенных по указу президента 132 500 человек .

Генералов особо радует, что уровень годности молодых россиян к военной службе по состоянию здоровья постепенно растет. По словам Бурдинского, если прошлой осенью этот показатель составил более 78 процентов, то сейчас превысил 79 процентов. Еще выше он в Москве - 81 из каждой сотни столичных призывников можно смело ставить в строй.

- Хотелось бы отметить, что меры, принимаемые на государственном уровне и минобороны, направленные на повышение привлекательности военной службы и улучшение условий ее прохождения, дают свои результаты. В итоге меняется отношение молодежи к армии. Прохождение военной службы стало престижным, - считает начальник призывного главка Генерального штаба.

Фото: REUTERS
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В то же время в России стало меньше уклонистов от казармы. По сравнению с той же осенью 2017-го, прогнозируют в Генштабе, тех, кто расписался за повестку из военкомата, но не пошел служить, окажется в три раза меньше - чуть более тысячи вместо прежних трех тысяч.

Зато в воинские части придет немало солдат, успевших до призыва получить в ДОСААФ военно-учетную специальность. Этой осенью и зимой таких будет свыше 10 тысяч. Причем в списке есть молодые люди, которым прежде путь в солдатский строй был заказан.

По словам Бурдинского, с учетом многочисленных обращений граждан в России создали механизм, позволяющий мужчинам от 18 до 27 лет, ранее переданным в запас по состоянию здоровья, снова пройти после лечения медицинское освидетельствование в военкомате и если все нормально, отправиться служить. Генерал сказал, что в осеннюю призывную кампанию таким образом отправились в армию более 40 призывников.

Что касается пополнения в 16 научных рот, то в октябре - декабре конкурсный отбор туда прошли лучшие выпускники российских вузов, в том числе Московского госуниверситета им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана и МАИ. Именно там учились парни, отправившиеся на службу со столичного сборного пункта.

Часть из них распределили в четыре научные роты недавно образованного в Анапе военного инновационного технополиса "ЭРА". Как сказал Бурдинский, там ребята вместе с еще 160 солдатами-добровольцами поучаствуют в создании новой эффективной модели организации научных исследований, интеграции самых передовых идей и разработок, реализации инновационных проектов в области обороны.

Напомним, что специализированные научные подразделения начали создавать в Вооруженных силах в 2013 году. Они предназначены для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил, родов войск. В настоящее время в научных ротах проходят службу более 600 солдат-призывников.

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Их достижения говорят сами за себя: военнослужащие успешно участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, получают патенты на изобретения, ими разработано более тысячи рационализаторских предложений и опубликовано почти три тысячи научных статей.

Не менее важная задача научных рот - подготовка научных кадров. В минобороны утверждают, что молодой человек, прошедший службу в таком подразделении, востребован как в военно-научном комплексе Вооруженных сил, так и на предприятиях промышленности.

Из более 2 100 человек, которые там служили или служат сейчас, более 750 или 36 процентов продолжили работу в научно-исследовательских организациях и высших военно-учебных заведениях минобороны, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.

Кроме того, сейчас военкоматы России завершают комплектование четырех научно-производственных рот. Туда отправят 109 новобранцев, которым предстоит решать задачи на предприятиях оборонки. Две таких роты - в Северодвинске и Калининграде - по 40 военнослужащих в каждой впервые формируют как раз в ходе нынешнего призыва.

Власть Безопасность Армия Призыв в армию
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