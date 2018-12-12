В России усилят контроль за агрегаторами

Работу платежных агрегаторов планируется регулировать на законодательном уровне.

Соответствующие поправки к закону "О национальной платежной системе" внес в Думу глава думского комитета Анатолий Аксаков, пишет РБК. Платежные агрегаторы предполагается контролировать через банки и небанковские кредитные организации (НКО).

Деятельность платежных агрегаторов относится к таким бизнес-моделям, как эквайринг. Агрегаторы заключают договор с банками, предлагают покупателям товары или услуги и обрабатывают платежи в пользу торговых сетей.

"В целях развития инфраструктуры эквайринга и повышения его доступности для предприятий малого и среднего бизнеса предлагается регулировать деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, в статусе платежных банковских агентов агрегаторы будут обязаны выполнять несколько обязательств. Это идентификация торгово-сервисных предприятий, участие в урегулировании спорных операций, обеспечение постоянной работы программно-технических средств, а также защита информации при осуществлении перевода денежных средств.

Таким образом, данные о работе агрегаторов сможет получать Центробанк России.