. События года 2018

В России могут ввести в оборот "зеленые" сертификаты, которые, исходя из зарубежной практики, выдают генерирующим компаниям, чьи установки функционируют на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Пока обсуждается несколько вариантов, и все участники рынка могут предложить свои.

Эта тема стала ключевой на заседании рабочей группы при наблюдательном совете Ассоциации "НП Совет рынка" по вопросам функционирования генерирующих объектов на основе ВИЭ, сообщила Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).

"Зеленый" сертификат, или energy attribute certificate, выдается для подтверждения генерации некоего объема электроэнергии на ВИЭ. Такие сертификаты позволяют вычислить реальные объемы генерации на ВИЭ, раскрыть энергобаланс территорий, повысить социальную ответственность компаний, а главное - поддержать производителей "чистой" электроэнергии (например, эта бумага может подтверждать право генератора на субсидию).

Изучив международный опыт, рабочая группа рассмотрела несколько вариантов обращения "зеленых" сертификатов. Первый - выдача их всем генераторам на ВИЭ вне зависимости от участия в схемах господдержки. Второй - выдача их только за электроэнергию, выработанную сверх нормативного коэффициента использования установленной мощности (КИУМ).

Третий вариант - сертификаты на объем электроэнергии, произведенной на объектах в рамках программы ДПМ ВИЭ, по нормативному КИУМ, продают всем желающим, но только на спецаукционе. Выплаты по ДПМ при этом снижают на сумму выручки от продажи сертификатов. Четвертый вариант - сертификаты выдают всем ВИЭ-производителями электроэнергии, но с оговоркой для ДПМ ВИЭ.

"Все варианты были рассмотрены с учетом их плюсов и минусов, были внесены предложения и изменения. Стало ясно, что "зеленые" сертификаты очень перспективное направление в части поддержки ВИЭ и требует дальнейшего обсуждения и рассмотрения с разных сторон", - заключили в РАВИ.