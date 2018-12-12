В Сеуле сообщили о смерти второй жены основателя КНДР Ким Ир Сена

Ушла из жизни вторая жена основателя Северной Кореи Ким Ир Сена - Ким Сон Э. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сообщение официального представителя Министерства объединения РК.

Он заявил, что у Южной Кореи имеются "некоторые свидетельства кончины Ким Сон Э". Однако конкретные доказательства предоставлены не были. Затруднился представитель также назвать и хотя бы приблизительную дату смерти Ким Сон Э. Он лишь сообщил, что это произошло "некоторое время назад". Тем не менее, министерство пообещало предоставить информацию, когда будут известны точные детали.

Напомним, ранее о смерти второй супруги Ким Ир Сена сообщали и другие сеульские СМИ со ссылкой на источник в КНДР.

Ким Сон Э родилась в 1924 году. После замужества она занимала высокопоставленные должности, в частности была членом Верховного народного собрания КНДР. Как сообщают южнокорейские СМИ, после смерти супруга у Ким Сон Э сложились непростые отношения с его сыном - Ким Чен Иром. В последний раз жену основателя КНДР видели на публике в 1995 году.