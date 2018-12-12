В Совфеде ответили на заявление Меркель о продлении санкций

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о готовности Германии голосовать на саммите ЕС за продление санкций в отношении России вызвало живой отклик среди российских политиков. В Совете Федерации сочли, что таким образом канцлер желает продемонстрировать неизменность позиции в отношении России.

"Здесь всё взаимосвязано. С одной стороны, палата представителей американского конгресса приняла решение призывать Германию и другие страны Европы отказаться от "Северного потока - 2", в котором очень заинтересована госпожа Меркель как канцлер Германии", - убежден первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Об этом сенатор заявил в интервью RT.

При этом, считает сенатор, Меркель хочет "показать, что она непрерывно борется с Россией, пытается сдерживать нашу страну". "Поэтому она и заявляет о продлении санкций, - подытожил Джабаров. - Хочет показать, что её позиция в отношении Москвы не меняется".