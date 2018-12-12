Володин уверен, что проблема обманутых дольщиков больше не возникнет

В России приняты все законодательные акты, необходимые для того, чтобы избежать появления в будущем новых обманутых дольщиков жилья. Об этом заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас приняты решения, которые защищают дольщиков, которые обязывают застройщиков относиться более ответственно и, что самое главное, запускают механизмы ответственности страхования и ответственности со стороны местных властей", - сказал он на открытии семинара для региональных депутатов, организованного руководством двух палат Федерального Собрания в рамках Совета законодателей.

"Новых обманутых дольщиков не будет, все необходимые для этого законодательные решения приняты: и по страхованию, и по ответственности, и по открытию в обязательном порядке счетов эскроу для застройщиков", - заверил Володин. "Это все будет контролируемый процесс: расходование средств, денег, которые дольщики вкладывали в строительство", - заключил он.