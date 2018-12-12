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12.12.2018 14:19
Рубрика: Спорт

Воробьев назвал капитана сборной России на Кубок Первого канала

Текст: Данила Жиляев

Стало известно, кто будет капитаном сборной России на домашнем этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала. Об этом журналистам рассказал главный тренер нашей национальной команды Илья Воробьев.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Им станет нападающий петербургского СКА Евгений Кетов. У него будет три ассистента - Никита Нестеров, Сергей Плотников и Сергей Андронов. Кроме того, Воробьев сообщил, кто будет защищать ворота сборной России в первом матче турниров против шведов - в основе выйдет голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

Также стали известные сочетания звеньев сборной России на домашний этап Евротура. Они выглядят следующим образом.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Вратари: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Игорь Бобков;

Никита Нестеров - Алексей Василевский, Михаил Григоренко - Максим Шалунов - Кирилл Капризов;

Владислав Гавриков - Василий Токранов; Никита Гусев - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;

Виктор Антипин - Андрей Педан, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Плотников;

Артем Блажиевский - Алексей Елесин; Антон Слепышев - Илья Каблуков - Евгений Кетов;

Михаил Науменков, Андрей Кузьменко - Александр Кадейкин - Андрей Локтионов.

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря. Нашим первым соперником станет сборная Швеции, затем сборная России сыграет с чехами, а завершит турнир матчем против Финляндии.

Спорт Хоккей Евротур Кубок Первого канала по хоккею
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