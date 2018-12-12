Предпринимателей, которые единожды совершили нетяжкое преступление, но при этом возместили ущерб гражданину и государству, не будут наказывать по уголовному кодексу. Президентский законопроект на эту тему Госдума приняла во втором чтении.

О необходимости таких изменений Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию еще в 2015 году. По его словам, в отношении бизнесменов нужно сократить аресты и заключения под стражу, чтобы не наносить ущерб экономике РФ, а также населению. Ведь только 15% возбужденных уголовных дел по экономическим преступлениям в России заканчиваются приговорами. При этом 83% обвиняемых предпринимателей полностью или частично теряют свой бизнес.

"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения споров хозяйствующих субъектов", - подчеркнул полпред президента РФ в нижней палате Гарри Минх. Упрощенно он изложил смысл нововведений так: "Ты возвращаешь то, что украл… Если ты это сделал, то тогда государство уголовно-правовых претензий к тебе не имеет".

По его словам, главный смысл президентского законопроекта - добиться восстановления справедливости, при этом не разрушив бизнес и семью нарушителя, не подорвав его здоровье тюрьмой.

Минх призвал сомневающихся депутатов поставить себя на место тех людей, которым не выплатили зарплату или в отношении которых совершено мошенничество. Им важнее не посадить нарушителя, а вернуть свои деньги.

Согласно инициативе, в отношении бизнесмена могут прекратить уголовное преследование, если он совершил нарушение впервые и возместил ущерб, причиненный гражданину, организации или государству. Эта норма уже действует, если бизнесмен обвиняется в незаконном предпринимательстве или нарушениях в сфере маркировки товаров, а также неправомерных действиях при банкротстве.

Президентский законопроект добавляет в этот перечень широкий спектр нарушений. Это преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации. Кроме того, в новом списке будет мошенничество, сопряженное с неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В перечень также попадает присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, а также причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Законопроект также касается случаев невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Конечно, для смягчения наказания понадобится в полном объеме погасить задолженность и выплатить компенсации.

Нововведения помогут бороться с необоснованным приостановлением законной деятельности предпринимателей. В том числе предотвратить изъятие электронных носителей информации. Однако оно все же допускается, если назначена судебная экспертиза или если на носителях, по мнению суда, содержатся сведения, полномочиями на хранение которых владелец не обладает.

Председатель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что принять проект президента необходимо в целях минимизации рисков ведения бизнеса в России.

- Не секрет, что нормы УК нередко использовались для недобросовестных "конкурентных войн" между предпринимателями и возбуждения уголовных дел с целью разрушения или захвата бизнеса, - подчеркнул он. Парламентарий отметил, что именно по указанным статьям обычно проводятся амнистии.

Депутаты настроены на дальнейшие изменения. "Должны быть введены достаточно с большой кратностью штрафы, которые бы шли в бюджет наряду с возмещением ущерба", - пояснил Крашенинников.